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選舉帆布遭人破壞！　王珮毓籲民眾提供線索揪出不肖人士

▲選舉帆布遭人破壞，王珮毓籲民眾提供線索。（圖／王珮毓服務處提供）

▲選舉帆布遭人破壞，王珮毓籲民眾提供線索。（圖／王珮毓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

選舉帆布遭人破壞，民進黨籍桃園市平鎮區市議員參選人王珮毓，11日由市黨部主委張丞儀、中壢區市議員參選人魏筠、桃園區市議員參選人黃瓊慧陪同，召開記者會，呼籲乾淨選舉，端正選風。王珮毓說，已向平鎮警分局報案，呼籲民眾提供相關線索，揪出蓄意破壞選舉帆布的不肖人士。

王珮毓說明，10日在一場行程結束後，收到熱心民眾通知，得知自己掛在平鎮區南平路二段的選舉帆布遭人破壞，到了現場才確定看版帆布確實被刀割了一塊，因為許多的看板帆布點都是支持者熱心提供的，讓他感到非常的痛心。

▲選舉帆布遭人破壞，王珮毓籲民眾提供線索。（圖／王珮毓服務處提供）

目前已向平鎮警分局報案，並呼籲5月30日到6月10號有路過此路段的民眾，或是有看到疑似破壞帆布看板的行為，能提供行車紀錄器或出面指證，協助警方提供相關的線索，希望不要有下一個受害者。

桃園區市議員參選人黃瓊慧指出，表達意見有許多正確的方式，破壞參選人看板是最差勁的方式，台灣已進入民主自由的社會，在這次年底市議員選舉，無論是本黨或任何參與選舉的參選人，都希望能有乾淨的選舉，不要有蓄意人為破壞看版的歪風，因此特別站出來呼籲並譴責這種惡意行為。

中壢區議員參選人魏筠表示自己具備法學背景，對於毀損帆布的行為，要出面呼籲此行為會有刑事毀損罪的罪責，且可民事求償與刑事責任，若無法與當事人和解，犯罪人會被判刑，呼籲犯罪人出面自首。每位參選人都懷抱無比勇氣與承擔責任才投入選舉，破壞帆布的行為是打擊年輕人參政的熱忱，我們要一起出面譴責暴力行為，避免再出現相關行徑。

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