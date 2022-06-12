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石斑輸陸受阻　「枋寮940」打造優質龍膽石斑全產品

▲饗魚樂」經營者陳建志、潘瓊惠夫婦，追求卓越的品質。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲龍膽石斑 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

大陸海關10日宣佈13日起禁台灣石斑入境；來自屏東枋寮的龍膽石斑品牌「饗魚樂」參加經濟部數位群聚計畫「枋寮940」兩年多，從2020年被輔導至今，致力數位轉型，並打造優質龍膽石斑全產品，獲得多項認證與殊榮，為石斑出路找商機。

▲饗魚樂」經營者陳建志、潘瓊惠夫婦，追求卓越的品質。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮940數位轉型顧問黃耀寬強調，「饗魚樂」108年度就取得「產銷履歷複驗合格」，且至今每年複驗均合格，以及漁業署「輸歐盟漁產品養殖場登錄合格」與「輸大陸漁產品養殖場登錄合格」等殊榮。

他說，饗魚樂的龍膽石斑全品項皆通過「輸歐盟漁產品安全認證」、「產銷履歷雙認證」，並已投保2000萬食品責任產險，且全程冷凍保鮮運送，加工處理均委託雙認證的代工廠，是消費者值得信任與安心的品牌！

「饗魚樂」經營者陳建志與潘瓊惠夫婦指出，夫妻返鄉協助長輩推動龍膽石斑產業升級與數位轉型，十年來至少斥資上千萬元，追求卓越的品質，期間自我要求恪遵國內外法規標準為榮，致力跟消費者的美好體驗與市場需求賽跑！

陳建志指出，像新鮮漁獲捕撈起後，全程低溫送往HACCP/ISO22000雙認證合格冷凍加工廠專業處理，並急速冷凍鎖住新鮮，分切後真空包裝，保持水產品安全三原則：低溫、衛生、合格環境。

高屏地區有非常多優質的龍膽石斑業者，均像是返鄉承接家業二十年的「饗魚樂」品牌一樣，用兩到三代人的職人精神與心無旁騖，打造符合法規與消費者需求的好產品。

黃耀寬籲請，國人多支持龍膽石斑，在疫情嚴峻的時刻，自己產業自己挺，並肯定農委會與屏東縣政府尋求其他海外市場的用心與努力。

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