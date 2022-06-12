快訊／宜蘭台7丙「硬皮鯊」與遊覽車對撞5傷　現場慘狀曝

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭台七丙8.4K處12日下午3時許發生一起重大車禍意外！一輛速霸陸「硬皮鯊」因不明原因與對向的遊覽車發生擦撞意外，巨大的撞擊力道造成小客車車頭凹陷、前輪外翻斷裂；而遊覽車的左前車頭更是直接被撞出一個大洞。

▲宜蘭台7丙小客車與遊覽車因不明原因相撞。（圖／翻攝自重機車友各區路況、天氣回報中心，下同）



初步了解，小客車共4人受傷，加上遊覽車1人，累計5人受傷，所幸均無生命危險，而小客車的司機則因車體變形，一度卡在車上動彈不得，消防人員到場後也立即以破壞器材進行搶救，目前已被緊急送往醫院，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

警方到場後，也正進行交通管制，以確保過往車輛可以正常通行。據了解，肇事的速霸陸「硬皮鯊」疑因過彎失控，跨越雙黃線，與對向的遊覽車發生對撞，因而釀成整起事故，目前傷者已分送往聖母與博愛醫院救護，雙方駕駛酒測值均為0，但詳細肇責歸因仍有待進一步釐清。

警方也指出，遭撞的遊覽車車上一共22人，為20名遊客與導遊、司機各1名，並為星錡旅行社所辦，自桃園前來宜蘭兩日一夜行程，12日為第2天，於前往清水地熱途中與自小客車發生車禍，整團人中僅遊覽車駕駛輕傷，其餘旅客並無大礙；而硬皮鯊車上則有4名傷者（3男1女），後座女性乘客一度受困卡在車上，所幸意識清楚，並已在稍早成功脫困。

▲▼宜蘭台7丙12日發生一起遊覽車與自小客車對撞意外。（圖／記者游芳男翻攝）

