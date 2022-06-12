三峽男保養獵槍走火！喜樂釘火藥灼傷右臉頰

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市一名21歲原住民籍楊姓男子，保養獵槍時走火，被火藥灼傷右臉頰。警方獲報，在現場查扣自製獵槍、鋼珠彈430顆等，將依法將裁罰2000至2萬元罰鍰。

▲三峽一名男子保養獵槍時走火。（圖／記者陳以昇翻攝）



三峽警分局表示，三峽大埔路9日15時14分通報，該處民宅發生獵槍走火事故，有一名民眾被打到頭部受傷。警方出動6人，另救護人員到場立刻幫楊男進行包紮。

警方指出，楊男具有原住民身分，在家中保養未申請自衞槍枝的獵槍時，不慎走火遭喜樂釘之火藥灼傷右側臉頰，意識清醒，無生命危險，現場通知鑑識小組到場採證。

▲▼楊男表示，平時家人就警告他不要玩沒登記的違法槍枝，但他不聽勸。（圖／記者陳以昇翻攝）



全案依槍砲彈藥刀械管制條例偵辦，查扣自製獵槍1把、鋼珠彈430顆、喜樂釘（未使用10顆，已使用2顆共12顆）等證物並製作後續程序，全案依法函送處理。

警方表示，雖然槍砲彈藥刀械管制條例有規範，但他是原住民身分，所以本案由警察局保安科裁罰2000元至2萬元，並將槍枝轉為輔導持有或報廢處理。此外，楊男表示，獵槍是女友弟弟送的，平時家人就警告他不要玩沒登記的違法槍枝，但他不聽勸，最後害自己受傷。

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