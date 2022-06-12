林口「球棒隊」砸車開槍原因曝　1男KTV遭破頭...撂友尋仇又被毆

記者戴上容／新北報導

新北市林口區民富街上KTV今傳出砸車開槍事件。經警方查辦後，原來是2波攻擊事件。21歲游男凌晨1時許在包廂內被打破頭，游男清晨6時再叫友人吳男「到場復仇」，未料，對方出動大批黑衣男持棍棒砸毀車、對空鳴開4槍等，嚇壞KTV上層住戶，警方目前已逮捕6嫌到案，後續將擴大追緝其他相關犯嫌到案。

▲新北市林口區民富街上KTV今傳出砸車開槍事件，圖中可見大批黑衣人持棍棒猛砸車。（圖／記者戴上容翻攝）

▲這起事件發生在林口區民富街上KTV。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，這起事件發生在林口區民富街上KTV，一共爆發2起衝突。第一起事件是發生在凌晨1時許，警方獲報，現場發生包廂打群架，警方到場時僅有21歲游姓男子頭破血流待在原地，游男當下表示不願就醫也不願報案，游男回到桃園南崁住處後，才向南崁派出所報案。

游男被大批黑衣人打破頭後，打電話叫19歲吳姓友人再到KTV復仇支援，卻又造成第二波衝突！清晨6時許，吳男駕車前往KTV時支援，車輛又被同一批人（打傷游男）持棍棒砸毀車輛，吳男嚇壞，逃逸途中也遭對方大批人馬持棍棒毆傷，現場還有人對空連開4槍挑釁，最後眾人鳥獸散。

▲▼大批黑衣人猛砸吳男車輛，下圖藍車為吳男車輛。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市議員陳明義表示，他在林口就住在這棟社區內，這個區域是商業區，雖然可以合法經營商業，但社區這間KTV股東成份很複雜，常常影響安寧，晚上常在社區大小聲、隨便亂吐，這次事件已不是第一次，請警方嚴正看重治安事件。

陳明義強調，不是因為他住在這裡才要求林口分局，而是希望市府重視林口治安，最近林口的飆車和治安都是他一再向市長強調要加強的；另有住戶表示「嚇死了」，認為子彈不長眼，這樣的事件過去已發生3次，不知道是不是黑道的巢穴，很擔心波及到無辜的人。

▲警方在現場查獲4枚彈殼。（圖／記者戴上容翻攝）

林口警方獲報後派員趕赴現場，在現場採集到4枚彈殼，研判為道具槍，經調閱監視器，鎖定6部車與多名嫌疑人，已逮捕6嫌到案，後續擴大追查，全案也將朝傷害、毀損、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪等方向偵辦。

▲警方目前逮獲6嫌。（圖／記者戴上容翻攝）