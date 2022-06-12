金門首次賽車創無受傷紀錄　琦玉集團D2車隊奪冠

▲金門封路計時賽12日圓滿落幕。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門封路計時賽今（12）日圓滿落幕，金門百年來第一場賽車賽事就創下無受傷的紀錄可說是雙雙創下紀錄，賽車運動向來是高風險的運動，但在FIA/ASN的認證規劃下，金門百年首站賽事就創下0受傷紀錄，這是相當難能可貴的！在兩天的激烈競爭下，由琦玉集團D2車隊奪下不分組冠軍、亞軍由同隊的傅仁右摘下，季軍為律倚車隊王浩軒。

這場「金門封路計時賽」是金門首次賽車賽事，有全國知名的D2車隊、台灣老牌車隊 T.M.S.全德車隊、網紅漫遊者 WandereR等參賽，車手菁英匯集，其中D2車隊由賽車界知名人物「廖老大」領軍，最受矚目。

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▲金門賽車由琦玉集團D2車隊奪下不分組冠軍。（圖／記者林名揚翻攝）

主辦單位表示，在金門縣政府的大力支持下，台灣爬山挑戰賽-金門站順利完賽，賽程中的精采競賽畫面給金門觀眾留下深刻的印象，現場觀眾也連連發出驚呼聲，前來后湖濱海公園觀眾更高達破萬人參觀的紀錄！熱情的金門鄉親也讓台灣車手深感開心，尤其在頒獎典禮時，各組冠軍車手更是開心的合不攏嘴！

參賽的車手感到開心不已，D2車隊的廖老大在這兩天可說是忙的不可開交，除了比賽時間，所有的閒餘時間都在為車迷們簽名與合照，T.M.C.全德車隊高清榮為本場賽事最高齡的賽車手，高齡66歲他在賽後表，金門這場賽事相當成功，看見這麼多的觀眾來到現場為車手們加油打氣，光是這一點就是熱血再起，整個讓人年輕許多。