在家放「100隻蟑螂」30天爽賺5.9萬！　網崩潰：不可能答應吧

▲除蟲公司尋找可協助做「滅蟑實驗」的家庭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國一間除蟲公司為了測試新的滅蟲技術，在全美徵求5至7個家庭，希望可以讓他們放100隻蟑螂在家中，進行長達30天的全新滅蟑技術測試，而他們也願意支付參與測試的家庭2000美元（約台幣5.9萬元）的報酬。

根據《商業內幕》報導，位在北卡羅萊納州的除蟲公司「The Pest Informer」在官網公開徵求5至7個家庭來協助他們測試新的滅蟲技術，獲選的家庭必須要放100隻美國蟑螂在家中，並讓該公司的技術人員在長達30天的滅蟑工作中進行全程拍攝。

在這30天內，參與的家庭成員不可以使用其他滅蟲技術，僅能透過該公司的新技術處理，而參與測試的家庭也可獲得2000美元的報酬。該公司承諾，若是30天後蟑螂並未被消除，他們就會利用傳統的滅蟑技術協助處理。

看到此招募訊息後，網友們紛紛留言表示，「我無法跟100隻蟑螂相處一個月」、「才2000美元也太少了」、「給我200萬我再考慮」、「給我100萬也不可能接受」、「100隻蟑螂30天後可以生出更多吧」、「我永遠不可能答應」。

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