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星巴克CEO：針對未消費顧客　考慮「不再開放」使用廁所

▲▼ 星巴克執行長Howard Schultz宣布退休。（圖／路透社）

▲星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）透露，未來可能不再開放未消費的顧客使用店內洗手間。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球連鎖咖啡店巨頭星巴克（Starbucks）創辦人兼執行長舒茲（Howard Schultz）表示，公司正在考慮修改一項營運政策，出於安全考量，未來廁所將不開放給未消費的一般民眾使用。外媒指出，此舉將推翻星巴克自2018年以來，無論顧客是否消費，一律開放使用廁所、室內外座位區的政策。

根據《華盛頓郵報》報導，舒茲在與《紐約時報》DealBook DC政策論壇上談到，星巴克正在考慮更改向所有大眾開放廁所使用的營運模式。他表示，出於日益嚴重的心理健康問題與員工安全考量，可能必須制定政策以限制非消費者的進店人數，「我們的門市存在安全問題，因為人們進來把我們的店面當作公共廁所。」

舒茲認為，提供星巴克職員和顧客安全的環境也相當重要，他必須確保這2類對象都能被滿足與保護，「我們必須加強我們的門市，為員工提供安全保障」、「我不知道我們還該不該維持廁所對外開放。」這是創辦人舒茲4月暫代執行長以來，首次就開放廁所的政策發表看法。

▲美國費城兩名黑人男子不明被逮捕，民眾聚集在星巴克抗議。（圖／路透社）

▲美國費城2018年曾有2名黑人男子在星巴克被警方逮捕，引發民眾聚集抗議。（圖／路透）

報導稱，這項決定將推翻星巴克2018年制定的政策，當時有2名黑人男子在費城一家門市參加商務會議，其中一人要求使用洗手間，遭門市一名女經理以「只提供付費的顧客使用」為由拒絕，經理還到桌邊詢問2人是否需要喝點什麼，但2分鐘後她打電話報警稱，「我的咖啡廳裡有2名男士，拒絕消費或離開。」兩人隨後遭到逮捕。

這起事件引起爭議後，星巴克與兩人達成和解協議並宣布，「歡迎任何民眾使用星巴克的空間，包含我們的洗手機、咖啡廳與露天座位，無論他們是否有消費。」時任執行主席舒茲表示，他不打算把門市變成公共廁所，但由於可能存在偏見問題，向大眾開放洗手間是正確的決策。

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