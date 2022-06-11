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莫德納疫苗對5歲以下幼童有效！　美FDA：最快下週末獲授權

▲▼美國5-11歲兒童接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國FDA專家表示，莫德納疫苗對於6個月至5歲的嬰幼兒有效。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）專家10日表示，莫德納疫苗對於6個月至5歲的嬰幼兒有效，最快在下周末就能獲得授權；美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech針對5歲以下兒童的新冠疫苗，同樣最快在下周就能獲得授權，拜登政府已經備好1000萬劑疫苗，配發到各州政府和醫療機構，準備替嬰幼兒施打。

根據《華盛頓郵報》報導，FDA專家10日表示莫德納（Moderna）疫苗針對6個月至5歲的嬰幼兒有效，最快在下周末就能獲得授權。目前此一年齡組的人數約為1900萬人，預計下星期也會針對輝瑞BNT的5歲以下嬰幼兒疫苗進行審查，未來幾天內就會公布最新數據。

莫德納給孩童施打的疫苗劑量為每劑25微克，是成年人劑量的四分之一，兩劑需間隔為4周，針對6個月至2歲嬰幼兒在預防「有症狀新冠感染」的有效性為51％，對2至5歲幼兒則為37％。輝瑞BNT兒童疫苗的3劑接種方案，每劑劑量為3微克，是成人劑量的十分之一，根據研究顯示，3劑輝瑞BNT疫苗在預防有症狀新冠感染的有效性為80％。

雖然青少年確診後症狀大多不嚴重，但美國從2020年至今已經有1200多名兒童與青少年染疫死亡，尤其Omicron病毒的新一波浪潮下，年輕人的住院人數不斷增加。

白宮9日公布最新的新冠疫苗配發計畫，政府已準備好1000萬劑疫苗，輝瑞BNT與莫德納各半，準備分配到各州政府與醫療機構，平均來看，全美85％的5歲以下兒童，其居住的5哩（約8公里）內就會有疫苗接種站。

不過，根據凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）先前的調查，在5歲以下兒童的家長中，僅有18％表示願意立刻讓孩子接種，38％表示會再觀察。

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