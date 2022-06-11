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12歲女童畫出「詭異綠衣男」走近床邊！　老師秒識破恐怖真相

▲▼12歲女童畫出「詭異綠衣男」走近床邊！。（圖／翻攝自推特／@correio24horas）

▲12歲女童畫出「詭異綠衣男」走近床邊。（圖／翻攝自推特／@correio24horas）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名女童日前在學校的活動上，畫出了一幅詭異的畫，有一個穿著綠衣藍褲的奇怪男子出現在她的房間中，老師看到這幅畫後立刻察覺真相，約談女童後隨即報警，原來畫中的男子是名性侵犯，現在男子也已經被逮捕。

根據《太陽報》報導，巴西南部城市伊通比亞拉（Itumbiara）一名12歲女童在學校一場防止兒童受虐的活動上，畫出了一幅詭異的畫，畫中的媽媽躺在床上睡覺，而她自己則躺在另一邊的床上，但詭異的是，畫裡出現了一名穿著藍色褲子、綠色上衣的男子，而這名男子還走向女童床鋪的位置。

女童的老師看到這幅畫後察覺到不對勁，立刻找來女童約談，結果這名男子確實多次對女童伸出魔爪，而老師報警之後，警方也逮捕了一名45歲的男子，但是警方並未透露男子和女童的具體關係。當地警方表示，女童現在正於醫院接受檢查，相關調查仍在進行當中。

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