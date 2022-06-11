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國民黨怒批陳時中甩鍋新北　「睜眼說瞎話」都在硬凹

▲▼ 國民黨今日上午召開「1922不具公權力？大家又誤會陳時中了？」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨今日上午召開「1922不具公權力？大家又誤會陳時中了？」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書，下同）

記者崔至雲／台北報導

中和2歲童恩恩案延燒，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了143分鐘才轉送，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱，1922是委託民間經營，不具公權力，此話引發爭論。國民黨今（11）日怒批「陳時中是睜眼說瞎話」，一堆言論都是在硬凹，呼籲陳時中不要再推卸責任、把責任都推到門外。

國民黨今日上午召開「1922不具公權力？大家又誤會陳時中了？」記者會。副秘書長兼文傳會主委王育敏怒批，陳時中為了撇清責任、破壞人民對1922專線的信任感，應該向國人鄭重道歉，並公布1922專線相關SOP，立即檢討改進流程中的問題，讓染疫民眾無法獲得即時幫助、延誤就醫時機的憾事不再發生。

副主委王鴻薇舉出衛福部去年2月宣傳1922防疫專線的新聞稿，「1922專線這一年來協助COVID-19疫情，解答民眾疑慮、舒緩民眾情緒，及相關因應作為。1922專線提供全年無休且24小時免付費之國、台、客、英及聽(語)障之疫情通報與傳染病諮詢服務」，證明1922專線有「相關因應作為」的責任與功能。

疾管署新聞稿進一步稱「其中後送相關業務單位及部會共計約8.4萬多件」，王鴻薇說明，這樣更證明了1922專線確實必須執行「後送」相關業務單位及部會的事項，試問如果1922不具公權力，只是民間單位，各部會會買單接受後送嗎？衛福部的新聞稿徹底打臉陳時中「1922只有疫情通報及諮詢服務」的說法，陳時中還要硬凹？繼續推卸責任嗎？

立法委員洪孟楷也提到，先前有快篩之亂、兒童疫苗之亂、火化之亂，現在又有1922之亂，部長是在睜眼說瞎話嗎？過去兩年多，各種廣告、宣傳都在說有任何疫情問題可以打給1922，就連疾管署臉書都寫著「疾管署1922防疫達人」， 陳時中還想要卸責？轉移焦點？是在挑戰國人的認知嗎？

▲▼ 國民黨今日上午召開「1922不具公權力？大家又誤會陳時中了？」記者會。（圖／翻攝國民黨臉書）

國民黨再舉113婦幼保護專線及1999民眾服務專線為例指出，同樣是委託民間經營，但「若為緊急情況，113 專員會立即通報 110 警政單位去現場處理，必要時還會請社工一起在旁協助、陪同做醫療診斷或事件的偵訊」；此外，各地方政府的1999專線也都招標委外，但民眾多數需要服務或反映事項皆涉及公權力，難道1999專線接到案件後，因為沒有公權力就置之不理嗎？就能將責任都推到門外嗎？

國民黨指出，因為恩恩案，陳時中為了撇清責任、甩鍋給新北市政府，讓1922防疫專線好不容易建立起的人民信賴感，一夕崩潰，原來民眾又誤會陳時中了，未來會不會發現更多的「誤會」？顯然陳時中當前已無心防疫，只專注於為了卸責不斷製造「誤會」，讓國人的健康安全如何能有保障？

國民黨呼籲，1922防疫專線是民眾在防疫期間尋求幫助的重要平台，既然衛福部新聞稿聲稱1922專線有「相關因應作為」及「後送」的功能，即應該立即公布相關SOP流程，讓社會大眾檢視過程中出了什麼問題？要求陳時中勿再規避1922具有公權力性質的責任，儘速檢討改進流程中的問題，並確實追蹤後續處理結果，讓國人能在疫情中獲得即時的協助、確實的解決問題。

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