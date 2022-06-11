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大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

▲救了烏龜後，彩券居然中了二獎，讓她直覺是龜的報恩。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

梅雨季的關係，出門要格外小心路況，就有民眾在某個雨夜開車出門，突然看見竟有一隻大龜卡在路中間。擔心烏龜被撞，也怕有用路人因此出意外，她便趕緊下車移龜。沒想到，後來經過彩券行時，她腦中突然閃過要買彩券的念頭，兌獎時驚呆，「感謝龜沒讓我槓龜！」讓網友直笑是「龜的報恩」。

一位女網友在臉書「●【爆料公社二社】●」貼出行車紀錄器，畫面可以看出，當時是下著雨的夜晚，視線不是很清楚，但眼尖駕駛似乎遠遠就發現有像是烏龜的動物卡在路中間。坐在副駕的原PO一開始還說「哪裡？看不到」，等距離更近後就驚呼，「喔那裡！喔！那真的是烏龜欸！」

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駕駛就打了雙黃燈，讓原PO趕快下車把大龜移到路邊，期間還有不少輛機車從烏龜旁邊呼嘯而過。把大龜送到安全的路邊後，她一回到車上，忍不住傻眼笑說，「怎麼會有那麼大隻的烏龜跑出來？」駕駛也直呼，「看到我都嚇到妳知道嗎？」

原PO就文中表示，當時兩人第一時間都覺得要救烏龜，也避免有騎士發生意外，並沒有想太多。但過了一陣子，她經過一間彩券行時，腦中突然閃過一個念頭，「來異地買彩券有可能中大獎」，就買了一張威力彩跟539。隔幾天兌獎，威力彩雖然沒中，接下來的事卻讓她驚呆。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

▲原PO腦中突然浮現買彩券的念頭。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

「第一張威力彩沒中，第二張就出現中獎的音樂，心想應該就是50或100之類的吧？老闆一看，馬上說恭喜我，中20000！」原PO就傻眼，還想說是不是機器壞掉了，但也想起救烏龜的事，不禁有所聯想，用hashtag笑呼，「#這下可以稍微慶祝一下囉」、「#被扣20%的稅金」、「#做好事會有好報」、「#感謝龜沒讓我槓龜」。

貼文吸引4千多人按讚，就有人秒歪樓，「那個……請問哪還有烏龜？我也想救牠」、「有那隻烏龜的聯絡方式嗎？我也想救一下」、「我常常救鳥或幫路上死掉的鳥抓去埋葬，今天我終於知道，我該救的是烏龜才對」、「我救一堆蝸牛怎都沒這種事」、「走！我們去路上，有什麼救什麼。」還有網友開玩笑，「龜：我要去左邊……妳這樣我又要重爬了，本來妳會中200萬，現在剩2萬。」

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