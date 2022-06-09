今午後雨變大　「梅雨鋒面擺盪」雨區變化曝！這天又開轟雨彈

▲今日午後中部以北雨勢會增加。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日梅雨鋒面有逐漸北移的趨勢，各地降雨較前幾天緩和，但西半部仍會有局部大雨，午後降雨會更明顯，入夜後雨勢趨緩。週六鋒面再度移動至台灣上空，整體降雨量值稍增，週日後鋒面開始遠離，降雨型態就會改以午後雷雨為主。

氣象局預報員官欣平表示，從雷達回波圖可見，目前較強的回波落在北部海域，西半部仍斷斷續續有降雨回波移入，整體封面有北移趨勢，雖然今日鋒面仍有帶來水氣，不過劇烈降雨會減少。

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▲週六鋒面移動到北部陸地，為中部以北帶來雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

今明兩日降雨範圍仍較全面，主要集中在西半部、東北部，中部以北仍有較大雨勢，整體降雨量值減少，降雨情況比前幾天緩和，中午過後中部以北降雨較上午顯著，入夜後再度趨緩。

鋒面一路從台灣北部陸地慢慢北抬，明後兩天對台灣影響趨緩，不過因鋒面仍有南北徘徊的情況，週六再度接近北部陸地，中部以北雨勢稍微增加，但降雨程度不如前幾日劇烈，週日鋒面更加遠離。

下週一起改以西南風影響天氣，中南部偶爾會有較大雨勢，整天時晴時雨，其他地區以午後雷陣雨為主。受到西南風影響，東南部下週一、二有焚風，各地高溫可達30度以上，西半部32到34度，較為悶熱。

▲▼氣象局預報員官欣平說明，今明雨勢趨緩。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼週日後鋒面遠離，降雨型態改以午後雷雨為主。（圖／翻攝氣象局直播）