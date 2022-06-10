學生單日+6731！確診總數逾26.8萬　全台6059所園校停課

▲受疫情影響，今天全台仍有超過6千所學校採取線上教學。（圖／記者陳凱力攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（10日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增6731例確診，除5例為境外生，其餘6726例全都是本土學生，學生累計確診總數突破26.8萬例，而光是國小學生就超過9.6萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6059所園校停課，數字和昨天一樣。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為26萬8518例，較昨天新增6731例，其中5例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到26萬7835例，而本土生新增6726例確診，包括大專校院新增814例、高中918例、國中857例、小學生2682例、幼兒園1455例；境外生今天新增5例，累計確診總數來到683例。

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▲今天校園新增6731例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6059所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），維持和昨天一樣。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5363所園校採「全校」暫停實體課程，和昨天一樣，包含幼兒園2093所、國小2265校、國中 627校、高級中等學校251校、大專校院127校；另有696所園校採「部分班級」暫停實體課程，數字也和昨天一樣，包含幼兒園337所、國小 118校、國中103校、高級中等學校 116校、大專校院22校。