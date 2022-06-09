學生確診總數首破26萬！單日+6854　全台6059所園校停課

▲受疫情影響，今天全台仍有超過6千所園校暫停實體課程。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（9日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增6854例確診，除4例為境外生，其餘6850例全都是本土學生，學生累計確診總數突破26萬例，而光是國小學生就超過9.4萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6059所園校停課，較昨天減少242所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為26萬1787例，較昨天新增6854例，其中4例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到26萬1109例，而本土生新增6850例確診，包括大專校院新增780例、高中1008例、國中986例、小學生2726例、幼兒園1360例；境外生今天新增4例，累計確診總數來到678例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天校園新增6854例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6059所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少242所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5363所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天大減404所，包含幼兒園2093所、國小2265校、國中 627校、高級中等學校251校、大專校院127校；另有696所園校採「部分班級」暫停實體課程，則比昨天增加162所，包含幼兒園337所、國小 118校、國中103校、高級中等學校 116校、大專校院22校。