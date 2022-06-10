聖約翰科大傳停招　校方回應：保留5系續招生「發展小而美規模」

▲聖約翰科大傳出部分科系將停招與資金有缺口。（圖／翻攝聖約翰科技大學網站）

記者許敏溶／台北報導

位於新北市淡水的聖約翰科技大學，傳出112學年起將全面停招，以及7月底前若未籌措6千萬資金，將被列為專輔學校，聖約翰科大今（10日）發布聲明表示，受少子化海嘯影響，近來招生人數逐年下滑，導致財務收支生衡，擬停招科系仍要教育部核准，但校務會議已決議電機系等5個系持續招生，朝向小而美規模發展，至於資金問題，董事會正因應處理中。

聖約翰科大前身為新埔工專，曾是北部三大工專之一，但受到少子化海嘯影響，傳出三大學院各類學制都有科系停招，甚至校務會議通過，112學年停招部分學制，更可能被列為專輔學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部證實，聖約翰科大從111學年9月起，先停招三個學系，包括四技日間部時尚經營管理系、創意設計系，以及四技進修部資訊工程系，至於112學年度起停止全部招生規劃，該校已經在5月召開教職員工生相關說明會，但教育部尚未接獲正式申請停招或停辦相關事宜。

▲聖約翰科大傳出將停招與資金缺口，校方發布聲明回應。（圖／聖約翰科大提供）

教育部表示，聖約翰科大從108到110學年度，全校註冊率及註冊人數（含境外生）分別為43.65%（540 人）、40.05%（352人）、40.46%（212人），該校每月支出約2900多萬元，截至今年4月，可用資金僅有5600 多萬元，財務狀況惡化，教育部已經在3月30日函請該校，在7月31日前籌措6千萬元，屆期若未完成，將列為專案輔導學校。

對此，聖約翰科大今天中午發出聲明，指少子化海嘯影響甚鉅，近年來招生人數逐年下滑，導致財務收支生衡，學校面臨嚴峻挑戰，為求永續經營，將朝小而美規模發展，這是學校既定政策。

該聲明也提及，校務會議已決議電機系等5個系持續招生，至於擬定停招科系，仍要教育部核准，未來將依據產業發展，整合校內師資設備、在地優勢與校友企業資源，聚焦發展特色，至於資金問題，董事會正因應處理中。