　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快來查成績！國中會考成績出爐　查詢網址看這邊

▲▼國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中教育會考成績今天公告。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考今（10日）上午8時在網上公告成績，學生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢自己成績，考生若要申請複查成績及結果通知，或者補發成績通知單，申請時間從後天（12日）到下週一（13日）的上午9時到16時，逾期不受理，而補考成績則預計下週三（15日）開放網路查詢。

近20萬人報名的國中會考在5月21、22日舉行，台師大心測中心也在本週二（7日）晚上公布「等級加標示與答對題數對照表」，讓考生瞭解各科「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」與答對題數關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據心測中心公布資料，國文錯2題、社會錯2題、自然錯3題以內可拿A++；數學包含非選題，總分100分，加權後96.6分以上者可得A++；英文包含聽力與閱讀，總分100分，加權後96.28分以上可拿A++。

至於6月4、5日舉辦的國中會考補行考試，教育部表示，預計下週三（15日）開放網路成績查詢，考生可到國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢，下週五（17日）寄發紙本成績單，集體報名考生由國民中學協助轉送，個別報名考生由考區試務會寄送。

也因為疫情關係，教育部表示，經過全國適性入學委員會研議後，相關升學期程配合會考補考，多順延一週調整，與會考成績無關的入學管道，多維持原訂時程，例如實用技能學程放榜，而各高中直升入學報名作業時程，也由原訂6月2至10日，順延為6月7至15日。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
宣昶有生技公司爆「10員工私刑幹部」！　會議室變刑場
快訊／高雄透天厝大火！ 1女燒成焦屍
美女作家被老外罵「中國婊子」　她怒回1手勢後悔了
莫德納次世代疫苗來了！　抗體激增8倍
礁溪飯店大洗牌！　富商「3年吃下3飯店」背景曝光
驚悚畫面曝光！苗栗造橋大走山　土石滑落道路中斷
又一例MIS-C！7歲女童「狂燒3天到41.3°C」　醫提5

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／彰化終於跟進！　高中以下學校延長遠距教學至6／17

重症醫：新Omicron 5.0開始崛起　以10倍速在英國增長

台鐵勞資爭議再起！公司化子法不給　工會怒「國定假日擬不出勤」

快來查成績！國中會考成績出爐　查詢網址看這邊

新冠致死率達1.05‰　陳時中防線被攻破！專家警告：黑數成長太快

台灣新冠死亡翻倍速度全球第2快　46%確診亡者發病3天內離世

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐　49年來外國第一人

真·天選之人「臍帶繞頸5圈」順產　台大仁醫一句話讓他跪了

莫德納次世代疫苗來了！QA一次看　抗體激增8倍「無敵星星也能打」

2縣市炸雨！滯留鋒今弱明強　下週熱爆超過36℃

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

快訊／彰化終於跟進！　高中以下學校延長遠距教學至6／17

重症醫：新Omicron 5.0開始崛起　以10倍速在英國增長

台鐵勞資爭議再起！公司化子法不給　工會怒「國定假日擬不出勤」

快來查成績！國中會考成績出爐　查詢網址看這邊

新冠致死率達1.05‰　陳時中防線被攻破！專家警告：黑數成長太快

台灣新冠死亡翻倍速度全球第2快　46%確診亡者發病3天內離世

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐　49年來外國第一人

真·天選之人「臍帶繞頸5圈」順產　台大仁醫一句話讓他跪了

莫德納次世代疫苗來了！QA一次看　抗體激增8倍「無敵星星也能打」

2縣市炸雨！滯留鋒今弱明強　下週熱爆超過36℃

女星剛分手1年「突公開出櫃」！首曝女友合照…真實心聲85萬人讚爆

小彬彬3度結婚遭酸「結什麼離什麼」　本尊高EQ反擊：誰都希望幸福

1922沒公權力？洪孟楷三問陳時中　「民間廠商有辦法叫動國軍？」

快訊／彰化終於跟進！　高中以下學校延長遠距教學至6／17

楊敬敏領國王續命　PLG季後賽線上觀看89332人又破新高

長榮鋼看好鋼構市場穩定成長　高雄車站特殊工程大案進行中

宣昶有生技公司驚爆苛扣薪資！10員工囚禁幹部　會議室變刑場

這2字竟是外送員地雷！他怒發文公審　網友卻反酸「玻璃外送師」

17歲老狗「骨頭卡喉」...1hr叫不到計程車！　他深夜急馳援幫送醫

採鴻海MIH平台！Fisker PEAR公布設計圖、90萬內明年下旬發表

女喝茫倒頭栽卡沙發洞　帥哥店員賣力拔腿救援

生活熱門新聞

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

7歲女童燒3天確定為MIS-C　醫教家長們5大要件診斷

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

聖約翰科大部分停招　恐列教部專輔

滯留鋒今弱明強　下週熱爆超過36℃

他25歲負債500萬！開槓桿慘賠求救：怎麼辦？

6月10日天赦日！專家教1招消災解厄

大型重機不忍了　7月上國道抗議

即／台東太麻里驚現超大地震魚

嬰臍帶繞頸5圈平安誕生！醫：天選之人

美女作家被老外罵中國婊子　她怒回1手勢後悔了

更多熱門

相關新聞

學生總確診首破26萬、6059所園校停課

學生總確診首破26萬、6059所園校停課

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（9日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增6854例確診，除4例為境外生，其餘6850例全都是本土學生，學生累計確診總數突破26萬例，而光是國小學生就超過9.4萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6059所園校停課，較昨天減少242所園校。

2到4歲擬混班遭批、教部回不會發生

2到4歲擬混班遭批、教部回不會發生

教部擬開放2歲童混齡3到4歲班級　家長嗆「搞笑」

教部擬開放2歲童混齡3到4歲班級　家長嗆「搞笑」

學生總確診首破25萬、6301所園校停課

學生總確診首破25萬、6301所園校停課

非學位境外生來台人數少6成

非學位境外生來台人數少6成

關鍵字：

國中會考成績心測中心教育部

讀者迴響

熱門新聞

網紅夫妻證實已和平離婚

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

恭喜！劉芒被求婚成功擁吻男友

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

張鈞甯買「1類股」爽賺逾4700萬！

波特王差點被消失！揭前東家3惡行

林義傑公司利用檢警討債　囂張手法曝

更多

最夯影音

更多
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面