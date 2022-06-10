快來查成績！國中會考成績出爐　查詢網址看這邊

▲國中教育會考成績今天公告。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考今（10日）上午8時在網上公告成績，學生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢自己成績，考生若要申請複查成績及結果通知，或者補發成績通知單，申請時間從後天（12日）到下週一（13日）的上午9時到16時，逾期不受理，而補考成績則預計下週三（15日）開放網路查詢。

近20萬人報名的國中會考在5月21、22日舉行，台師大心測中心也在本週二（7日）晚上公布「等級加標示與答對題數對照表」，讓考生瞭解各科「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」與答對題數關係。

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根據心測中心公布資料，國文錯2題、社會錯2題、自然錯3題以內可拿A++；數學包含非選題，總分100分，加權後96.6分以上者可得A++；英文包含聽力與閱讀，總分100分，加權後96.28分以上可拿A++。

至於6月4、5日舉辦的國中會考補行考試，教育部表示，預計下週三（15日）開放網路成績查詢，考生可到國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢，下週五（17日）寄發紙本成績單，集體報名考生由國民中學協助轉送，個別報名考生由考區試務會寄送。

也因為疫情關係，教育部表示，經過全國適性入學委員會研議後，相關升學期程配合會考補考，多順延一週調整，與會考成績無關的入學管道，多維持原訂時程，例如實用技能學程放榜，而各高中直升入學報名作業時程，也由原訂6月2至10日，順延為6月7至15日。