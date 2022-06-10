快訊／法國參議員曝光軍事交流：台灣派軍官到北約實習

▲法國參議院代表團記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

對於軍事合作議題，法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）今（10日）在記者會答覆媒體時說，「台灣其實也有派軍官到北約或其他國家去實習，但是這些都是不能說出來的」。

葛里歐今天下午出席法國參議院訪問團記者會時，被媒體問及軍事合作議題，他直言，這個問題相當敏感，因為這是關於國家的機密，當然不會在媒體面前明說印太區域的策略，「法國和台灣之間當然會有軍事上的交流，無法在這裡明說，很明顯的，台灣其實也有派軍官到北約或其他國家去實習，但是這些都是不能說出來的」。

值得關注的是，外交部長吳釗燮今年5月13日接受德國《法蘭克福廣訊報》（FAZ）專訪時說，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間；特別是過去一年，越來越多歐洲國家表達對印太地區的高度關注，有助台灣獲得國際支持；台灣將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

另對於法國是否將強化在印太地區的能見度，葛里歐今天在記者會中表示，法國已經加強對印太地區的關注和警戒狀態，法方也注意到，中國在印太地區的行動有增加的趨勢，其他國家都紛紛作出了反應，法國也希望加強相關的合作，希望可以加強台法聯盟；法國在北約扮演重要的角色，也有重要的職責，比如說在海上就有戴高樂艦會穿過印太地區海域，法國與中國這樣的強國是不能相比的，但是確實可以帶來相當大的力量。

此外，媒體也關注此行是否遭受到中方壓力，葛里歐直言，這次沒有收到來自中國的施壓，但是在社群網站上也許會收到小小的攻擊，「對我們來說沒有差，我們是一個可以自由表達的國家」。