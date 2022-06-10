吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

▲「台灣女婿」吳鳳坦言「台灣人缺乏自信心」 。（圖／翻攝自臉書／吳鳳）

記者邱晟軒／綜合報導

土耳其裔藝人吳鳳來台發展多年，在2015年與台灣妻子結婚，2018年取得我國身分證，並正式落地生根成為台灣女婿。繼日前他分享台灣10個缺點、7個優點後，他昨（9）日再分享一件令他深感不解的事情，感嘆台灣人普遍缺乏自信心。

吳鳳在個人臉書發文表示，自己有次帶女兒去公園時，遇到一位媽媽向他誇獎女兒，「哇，混血很漂亮！」吳鳳回應，「你孩子也漂亮啊！」豈料對方表示：「不會啊，混血比較漂亮，輪廓深，眼睛大，頭髮不同顏色！不像我們的孩子！」。吳鳳坦言，當下有點尷尬，因為那位媽媽的孩子也在旁邊玩，怕孩子聽到之後會影響到他們的自信。

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「說實話，在國外從來沒有聽過這種比較方式！」吳鳳透露，像是自己父親，從小完全沒有把他們跟其他人比較，也許有些小朋友比較優秀，功課跟學校成績更好，但父親總會用鼓勵的方式，「在他心目中我們還是很優秀。」

▲吳鳳認為，孩子有自信，等於社會也有自信，父母應盡力從正面角度看自己孩子 。（圖／翻攝自臉書／吳鳳）

吳鳳認為，自信這件事是一個小朋友很需要的能力，而且孩子有自信，等於社會也有自信，很多有自信的孩子也幫助整個國家更有自信。缺乏自信的人會更容易小看自己的能力，或者等別人來認同自己，像是台灣人很喜歡問外國人「台灣漂亮嗎？台灣美食好吃嗎？」需要一直希望對方說台灣的好話，才相信台灣是一個地方。

吳鳳強調，在國外，大部分外國人不太在乎你說他們國家如何，像是美國人完全不在乎，因為大部分的人覺得自己國家很強，不需要別人來告訴他們，這個是一種自信，英國、法國、義大利也有一樣的觀念，所以他們孩子也是更容易建立自信。

吳鳳最後總結，每個人有屬於自己的特色、優點跟缺點，我們父母要盡力從正面的角度看自己孩子。可以誇獎其他小朋友沒關係，但是記得也要誇獎自己孩子，不要說誰比較厲害，比較優秀！相信我，培養有自信的孩子才能讓小朋友實現很多夢想，也願意挑戰人生的困難。請好好思考我跟你們分享的這件事。