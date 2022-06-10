法國重量級參議員：確保世界和平　歐盟該加強4領域自主性

▲友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）今（10日）表示，法國從新冠肺炎和烏俄戰爭中看到，必須加強歐洲國家在能源、糧食、醫療、安全及國防4個領域的自主性，歐盟若能變得更強大，將可更有效率的捍衛和平，不過，法國和中國不處於對立的狀態，彼此發展各式各樣的關心，且法國的意圖是想確保世界和平。

葛里歐今天下午出席法國參議院訪問團記者會時，媒體關注，法國國民議會在6月19日改選後，政黨席次變化是否可能影響法國對中國、俄羅斯的政策？特別是法國左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄曾多次表示，台灣是中國的一部分，這是否可能影響民主世界對抗威權國家的一致性？

葛里歐回應，既然是聯盟就代表有不同的意見，如同這次訪團成員來自不同的政黨、有不同的意見，但唯一的共同點就是「我們都支持台法之間的關係」、「支持台灣的民主制度」，也持續支持台法之間的關係，他個人的觀點是：不管誰當選的話，都不改變台法之間的關係。

媒體也問及，昨天有斯洛伐克參議員表示，歐盟是一個集體，尤其需要法國、德國這種角色來帶領，法國如何看待帶領歐盟對抗中國一事？對此，葛里歐坦言，法國總統馬克宏也曉得其中的困難性，這問題可以分為4點加強：一是新冠肺炎和俄烏戰爭讓其看到加強歐洲自主性，尤其是在能源方面，二是必須加強糧食自主性，三是醫療方面，包括新冠肺炎的疫苗，法國也希望重拾自身在醫療領域的領導地位進行更多的研發，四是安全和國防上面。

葛里歐說，對於這4點，法國正在努力當中，但法國獨自一人是無法做到的，歐洲國家必須團結與共，建立歐洲在能源、糧食、醫療、安全及國防上的自主性，歐盟如果變得更強大，將可以更有效率的捍衛和平，因為團結就是力量。

不過，葛里歐同時強調，其實各個盟友之間都是追求和平的，法國和中國之間也發展各式各樣的關係，所以不處於對立的狀態，法國的意圖是想要確保世界能夠更和平。

▲法國在台協會主任公孫孟。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國駐法國代表吳志中。（圖／記者林敬旻攝）

▲法國參議院代表團記者會。（圖／記者林敬旻攝）