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法國參議員合照比「倒讚」？　本尊親回原因喊：很抱歉

▲▼法國訪團10日到立法院，孰料法財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）在合影時兩度比出倒讚。（圖／記者陳煥丞攝）

▲法國訪團10日到立法院，參議員艾伯雷（Vincent Eblé）在合影時兩度比出倒讚。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）率團訪台，今（10日）到立法院參訪，一行人在議場大門外合影時，訪團成員、法國財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）卻兩度比「倒讚」。對此，艾伯雷下午在記者會回應，他比這個手勢沒有惡意，若有不好的觀感他表示很抱歉，並重申說「我是非常支持台灣的」。

▲財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）出席記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

法國議員訪團10日上午到立法院參訪，並會見游錫堃。一行人在議場大門外合影，起初眾人未一致比讚拍第一張照，孰料接著艾伯雷突比倒讚，接著看向左側的法國議員高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）；比一次還不夠，眼見右側的法國議員瓦特博磊（Dany Wattebled）比讚，原先也比讚的艾伯雷又突改為倒讚，不到一秒時間再改回來。

艾伯雷今天下午出席法國參議院訪團記者會時，被媒體問及此事，他語帶激動地說，他有在推特上有看到相關的事情，所以有預料到可能被問這問題，這是他第一次來到台灣，有些人跟他說台灣人喜歡比讚，他比這個手勢並沒有什麼惡意，如果給了大家什麼不好的觀感，他在這邊表示很抱歉，並重申自己很支持台灣，也對台法關係感到非常驕傲，「我是非常支持台灣的」。

▲法國參議院代表團記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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