快訊／法國參議員稱呼台灣「國家」　代表處更名不是問題

▲友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

對於「駐法國台北代表處」更名議題，法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）今（10日）表示，「這根本就不是個問題」，因為在法國大家都知道台灣，也稱呼台灣為台灣，例如法國訪團1年來3次，正展現有多麼重視台灣這個國家。

葛里歐今天下午出席法國參議院訪問團記者會時，被問及法國代表處更名的問題，他直言，「這根本就不是個問題」，因為在法國大家都知道台灣、稱呼台灣為台灣，在社群網站上談論台灣時也是稱呼台灣，所以這對他來說不成問題。

葛里歐還說，法國訪團1年來3次，「展現出我們有多麼重視台灣這個國家，我們深信、重視法國和台灣之間持續的發展關係」，因為台灣在許多領域都是典範性國家，例如2021年全球經濟遭受重創時，台灣還能創造6％的經濟成長率，讓人刮目相看。

此外，法國參議院財政委員會副主席艾伯雷在致詞時表示，台灣在亞太地區地緣政治相當特別，台灣的安全關乎世界安全，尤其台灣面臨中國這個強權，此外，他也關注台法是否能進一步進行文化交流，因為台灣有一所法國高中，也許在這方面也可以多多交流。

法國參議院法制委員會瓦特博磊談及，台灣和法國都是民主國家，也都有民選的總統，俄烏戰爭讓雙方認識到，民主國家應該團結一心，希望台法在文化、經貿領域可以多多進行交流，一起捍衛民主的價值。

法國參議院外交暨國防委員會高夏帆在致詞時讚美蔡英文說，「很高興昨天能夠見到一位優秀的女性」，蔡英文真是一位傑出的女性，她分享的資訊都非常有所助益，希望法國有朝一日也能有蔡英文這樣傑出的女性總統。