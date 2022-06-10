快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

記者洪巧藍／台北報導

死亡連三天創新高！中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增6萬8311例本土個案；另增36例境外移入，確診個案新增213例死亡。本土病例方面台中市最多有1萬0032例，接著依序是高雄市9864例、新北市8858例、台南市6291例、桃園市6081例、彰化縣5088例、台北市4891例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,032例)、高雄市(9,864例)、新北市(8,858例)、臺南市(6,291例)、桃園市(6,081例)、彰化縣(5,088例)、臺北市(4,891例)、屏東縣(2,989例)、新竹縣(1,748例)、雲林縣(1,597例)、南投縣(1,530例)、苗栗縣(1,509例)、新竹市(1,272例)、嘉義縣(1,266例)、宜蘭縣(1,259例)、花蓮縣(1,063例)、基隆市(965例)、臺東縣(806例)、嘉義市(753例)、澎湖縣(230例)、金門縣(198例)、連江縣(21例)。

▲指揮中心公布6/10確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(3例)、斯洛伐克(2例)、阿拉伯聯合大公國及泰國(各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心6/10公布本土病例分析及新增死亡統計。（圖／指揮中心提供）