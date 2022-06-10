快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內通報新增553例中重症個案，當中有1名兒童個案中為先前已經揭露的第三例MIS-C（兒童多系統發炎症候群），是一名高雄6歲女童，輕症確診25天後出現發燒38.5度，期間連燒7天，後因懷疑MIS-C收治兒童加護病房治療中，已經退燒；目前兒童重症累積44例，當中17例死亡。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例266萬5809人，當中有265萬6617人為輕症，輕症比例99.655%，中重症累積9192例，重症中有2944死。今日新增中重症通報553例，當中344例中症、209例重症；今日新增和已公布重症合計有213死。

▲▼指揮中心6/10說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

重症個案當中有第三例兒童MIS-C，羅一鈞說明，該案為6歲女童，無慢性病史，5月5日PCR確診，輕症解隔後輕微咳嗽，5月30日再次發燒38.5度（確診後25天），6月2日因為持續三天發燒、嘔吐三次、活力食慾減退，到醫院急診，當時收住院治療。

羅一鈞指出，女童住院後仍持續發燒，抗生素反應不好，且有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、結膜紅、草莓舌、四肢末端浮腫、脖子紅疹，懷疑MIS-C轉入兒科加護病房用免疫球蛋白和類固醇，當晚就退燒，血壓穩定。超音波檢查顯示有冠狀動脈輕微擴大，目前病況恢復良好，仍在加護病房治療。

指揮中心統計，目前兒童重症累積44例，17人死亡；重症個案分別有18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、3例MIS-C。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

