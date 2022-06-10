歐美爆BA.5變異　羅一鈞：將成下波主流病毒！國內最新定序曝

記者洪巧藍／台北報導

傳出新一代的Omicron 5.0（BA.5）開始崛起，在英國已經以10倍的速度增長，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，歐美目前檢出BA.4、BA.5的比例上升，其中又以BA.5傳播力看起來更高，可能取代現在的BA.2，疫苗保護力雖然可能受影響，仍可以預防重症。羅一鈞也公布最新基因定序，國內目前仍以BA.2為主達96%，尚未檢出BA.4或者BA.5。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



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胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文透露，開始發現Omicron 4.0 (BA 4.0) 和 Omicron 5.0 (BA 5.0) 開始堀越了Omicron 之前的 BA 1.0 、 BA 2.0 ，尤其最新一代的Omicron 5.0 ，更是以10倍的速度在英國增長。

羅一鈞今日說明，目前BA.4、BA.5在歐美檢出比例有上升情形，英國五月底到六月初BA.4約12%、BA.5約18%，美國分別是5%跟8%，還是以BA.2比例為大宗，很多專家預估這兩種變異免疫逃脫比較強，感染BA.2的免疫效果也在減退中，另BA.5的傳播力看起來更高一點，很可能會取代BA.2，但都有待觀察。至於疫苗，羅一鈞指出，雖然可能保護會減退，但預防重症不會不同，還是鼓勵接種疫苗。

羅一鈞也公布最新國內確診個案定序報告，從4/1~6/10總計定序1058例（260境外、798本土）當中驗出96%屬於BA.2，國內從4/21之後就沒有檢出BA.1，至於BA.4、BA.5則未檢出，目前沒有入侵國內。羅一鈞也強調，不管境外或本土，會持續監測變異株流行趨勢。