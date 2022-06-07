雲林+1761！新增5人死亡　3鄉鎮確診人數最多

▲雲林縣政府6月7日防疫說明。（圖／雲林縣政府提供，以下同）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

雲林縣府公布今(7)日新增1761 例本土個案，有5 名長者確診死亡(痛風、高血壓、糖尿病、慢性腎病、失智、腦中風)等慢性病史，其中 2人接種3劑疫苗，也有2人未曾接種疫苗，死亡日期介於5/27至6/3之間，而確診人數分布又以斗六、虎尾及西螺等3鄉鎮位居前3名。

雲林縣自今年1 月 1 日統計，本土累計確診數共 32,522 例，其中 1 例為兒童重症、50 例死亡，其餘為無症狀和輕症個案。其中比例最多的為 30-39 歲共 5372 人(16.5％)；其次為 40-49 歲共 5176人(15.9％)；另 65 歲以上長者共 4101 人(12.6％)。

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至於兒童確診個案，國小 6－12 歲共 2723 人佔 8.4％；學齡前 3－6 歲1176 人，佔 3.6％；小於 3 歲共 914 人2.8％，其中1名6 歲重症兒童已轉至一般隔離病房由媽媽陪同照護並進行相關的復健治療。

其次依據衛生局統計，自 5/2 -6/ 6 日止， 6-11 歲有10,725 人完成接種兒童莫德納疫苗； 5 /25 -6 / 6 日止， 5-11 歲有18,917 人施打 BNT 兒童疫苗，目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣政府將再新增 2 間提供快篩陽性確診判斷服務之基層院所，累計已有 61 家診所加入，可透過視訊診療或現場判斷方式提供服務，亦可透過醫師評估必要時開立抗病毒藥物，需要服務的鄉親可點選以下網址至「雲林 COVID-19 訊息一站式平台」（網址https://www.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=15064&s=382475）查看。