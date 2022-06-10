台灣死亡翻倍全球第2快　陳時中：統計亂比一通「現在黑數滿天飛」

記者嚴云岑／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授詹長權示警，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，現在黑數滿天飛，各國都一樣，13天是用一個時間點去回推一半，看誰快誰慢，而不是跟其他國家比。最後更說重話表示，不要分母、分子都用黑數亂比一通，「影響民心跟疫情，都不是好事情」。

詹長權引述2022年6月7日ourworldindata資料表示，台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍，相較於韓國約81天，新加坡約192天，日本約298天，翻倍速度驚人。

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陳時中下午在記者會被問及此事時回應，黑數各國都有，可能是檢驗量能或通報量能造成統計值上的相對誤差，13天是用一個時間點去回推一半，看誰快誰慢，而不是跟其他國家比。而台灣現在還在染疫高峰，染疫數目跟過去完全無法比，等到高峰過去後，再回頭過來看會比較清楚。

陳時中另舉紐西蘭與香港為例，紐國染疫數低，高峰是在10天左右減半；香港則是從3/3到3/14，時間剛好11天，「與台灣13天相比並未差很多」。不過，他也提到，若前段時間防疫情況不佳，高峰減半時間就會拉長，因為相對倍數就會變大。

陳時中表示，台灣在此波疫情爆發前，每百萬死亡人數是35.36，現在是163；紐西蘭在疫情爆發前是百萬分之11，香港承平時期母數也小，為百萬分之28，如此都翻倍速度變快。不過，反觀歐美等國，因為過去兩年死亡人數多，母數也相對大，所以死亡翻倍天數也會拉長。

他強調，如果要精準統計死亡翻倍速度，應該是從今年1月Omicron疫情爆發後開始計算，才能看整體疫情變化，如果把過去兩年流行的不同變異株確診率與死亡率都放進來比，統計就會失真，「分母也黑數，分子也黑數拿來亂比一通，影響民心跟疫情，都不是好事情。」