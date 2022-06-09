柯文哲派賴祥蔚任富邦金獨董　林楚茵批不適格：金管會不能視而不見

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲派台灣民眾黨前中評委賴祥蔚出任富邦金控獨立董事，引發外界質疑「寄生銀行」。民進黨立委林楚茵今（9日）透過臉書質疑，依照《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》規定，獨董必須具備商務、法務、財務、會計的經驗，賴祥蔚不適格，要求金管會身為金融主管機關，應該嚴審資格不能視而不見。

林楚茵今天批評，富邦金控竟然要找一位完全沒有財經背景的賴祥蔚擔任獨董，難道是要幫富邦金控寫小說？透過「傳播」美化防疫保單引發保戶憤怒的事件？提醒金管會要嚴審富邦金獨董適格性，富邦金可以放水，北市府可以酬庸，金管會身為主管機關不能睜一眼閉一眼。

賴祥蔚教授目前服務於台灣藝術大學，學校網頁顯示，他曾經擔任系主任與所長，專長是媒介經濟學與傳播政策，發表過TSSCI媒介經濟學論文數篇。

但林楚茵則是提醒富邦金控，指出賴祥蔚是一個不適格的獨董人選，根據《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》規定，獨董應該具備商務、法務、財務、會計之經驗，尤其金控業又特別該注重法遵、洗錢、授信的監管，現在找一位專長為歷史小說的傳播學者，可能連財報都看不懂，是要請他來幫富邦寫金控小說嗎？

林楚茵質疑，日前富邦金控旗下產險公司才因為獨董未善盡監管之責，貿然推出防疫保單引發防疫保單之亂，去年富邦人壽也發生藝術品購置及董事長搭乘包機出差等違規遭金管會開罰，再再都顯示出這是一間有嚴重內控疏漏的金控公司，如果台北市府、富邦金真的要酬庸並通過這樣一位不適任的獨董人選，要求金管會身為金融主管機關，應該嚴審資格不能視而不見。