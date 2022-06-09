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中國種子闖6關、違反7法規走私來台　林楚茵痛批：如入無人之境

▲▼民進黨立委林楚茵、趙天麟召開「就是無法管！一粒中國種子穿透台灣行政部門漏洞！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵、趙天麟召開「就是無法管！一粒中國種子穿透台灣行政部門漏洞！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委林楚茵9日指出，有中國業者走私宣稱具療效的種子，作為包括宣稱採收的果實具醫療效果、假藉裝飾品之名進口種子、內包裝使用簡體字、用物流公司當寄件人掩人耳目，讓一顆小種子輕易穿透6個行政部門、違反7條現行法規，種子如入無人之境。

民進黨立委林楚茵、趙天麟上午在立法院召開「就是無法管！一粒中國種子穿透台灣行政部門漏洞！」記者會，要求相關部會盡快釐清種子宣傳的醫療效果，關務署、警政署應合作取締非法申報的報關，加強管制種子走私，並且要求NCC命令臉書下架非法廣告，防堵數位入侵。

林楚茵表示，近日收到民眾檢舉，有中國業者利用臉書販售黑番茄、人參果種子，該臉書銷售廣告已吸引上千人詢價，從宣傳、進口到收貨涉嫌違反《食品安全衛生管理法》、《植物防疫檢疫法》、《關稅法》、《海關緝私條例》、《商品標示法》等法規。

林楚茵說明，非食用種子不是《食品安全衛生管理法》所定義的食品，農委會對於其宣稱療效也沒有相關罰則，導致衛福部、農委會互踢皮球，放任業者規避法規，相關部會應該釐清非食用種子的食安主責機關，不能讓業者鑽漏洞，造成隱形食安危機。

林楚茵指出，立法院在今年三讀通過《關稅法》修正草案，強化貨物監管及查緝，她要求關務署與警政署合作，從被檢舉的物流公司向上追查不實申報的報關行，才能堵住關務署無法追查國內流通包裹的漏洞。

趙天麟也秀出民眾與中國業者的對話紀錄，業者自信的提供千人訂購單，聲稱常常在進口都沒有被抓過，其中不乏有枸杞、四季豆、百香果及苦瓜種子，甚至還有人買殺蟲劑，都是以裝飾品名義進口，完全漠視台灣農產品檢疫規範，公然嘲諷台灣的相關執法機關。

趙天麟批評，中國去年3月以檢疫為由，片面中斷我國農產品輸入，嚴重影響我國農產品銷售，時至今日，中國果實種子竟然大肆透過網購非法進口，未經過海關檢疫，造成台灣食安及農業危機。

對此，農委會防檢局副局長鄒慧娟回應，輸入種子一定要申報檢疫，合格才能輸入，民眾如果收到來路不明的種子，一定要交給農委會調查，農委會也會要求下架臉書上的非法廣告。

食藥署副署長林金富則說，根據《食品安全衛生管理法》，食品廣告不得有誇張、易生誤解、宣稱療效，如果有民眾種植人參果、黑番茄，並且在販售時宣稱療效，食藥署將依法開罰。

▼民進黨立委林楚茵（左）、趙天麟（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委林楚茵、趙天麟召開「就是無法管！一粒中國種子穿透台灣行政部門漏洞！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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林楚茵趙天麟種子農委會食藥署

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