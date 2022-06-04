林楚茵曝司法判例勸侯友宜　無法提供恩恩爸通聯「沒正當性」　

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩爸爸要求政府提供119報案紀錄聲音檔，新北市府日前提供家屬與消防局之間的通話譯文，至於橫向聯繫紀錄，則無法提供。對此，民進黨立委林楚茵4日透過臉書批評，新北市長侯友宜搬出《政府資訊公開法》與《通訊保障法》，不提供完整資料，但依照過去司法判例，這根本沒有正當性，奉勸侯友宜早點將完整錄音和真相交給恩恩爸。

林楚茵表示，在闔家團圓的端午節前夕，恩恩爸爸向新北市政府要求一個真相，卻遭到侯友宜玩法刁難，搬出《政府資訊公開法》與《通訊保障法》，不提供完整資料，新北市消防局長甚至以「報案電話屬於業務機密」，要保障其中個資安全，無法提供錄音檔拷貝。

林楚茵質疑，國家的法令真的是如此規定的嗎？根據2012年相關判例，曾有一名高雄大學生遭到警察攔檢時，錄影反蒐證警察執法過程的案例，當時高雄地方法院簡易庭的見解，應可比照適用至新北市消防局119電話通話錄音檔案件，既非偵查程序，意即無偵查不公開問題，而且此時119受理人員是國家行使公權力執行職務人員，基於國家非基本權保護主體，而是拘束對象，自然是無合理隱私期待的對象，不得對電話報案民眾主張侵犯個資保護之隱私權，況且聲紋需與其他已知資料勾稽始得有個人識別性，單純聲紋尚無個人識別性，因此，新北市消防局拒絕恩恩爸爸申請提供錄音檔，根本沒有正當性。

林楚茵表示，結論就是，《政府資訊公開法與通訊保障法》不是用來保障新北市政府不公開資訊的保護傘，更不是侯友宜用來掩飾施政無能的遮羞布，恩恩爸失去了親愛的兒子，在這個原本應該闔家團聚吃肉粽的節日，他必須站出來追真相，但卻遭到新北市政府不斷透過行政手段刁難，難道侯友宜認為過了3天假期，新聞熱度就減退，不敢面對的真相就可以被消失？她喊話，「奉勸侯市長還是早點把完整錄音與資料交給恩恩爸吧！」