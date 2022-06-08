新北消防局被爆演戲喊告　林楚茵批侯友宜：真以為自己土皇帝？

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

中和確診亡2歲童「恩恩」的爸爸，6日首度至新北市消防局聽報案錄音檔，消防局昨（7日）坦承，為了重現當時119進線量爆增忙碌情況，故「還原當時話務繁忙情況」讓他了解。對此，民進黨立委林楚茵今（8日）批評，消防局惡人先告狀要提告吹哨者，新北市長侯友宜還要躲起來袖手旁觀？真以為自己是土皇帝？

恩恩爸前天親赴消防局聽報案錄音檔，昨天就有網友在臉書爆料，稱消防局「演戲、假報案」給恩恩爸看，報案狀況是「模擬的」，引發軒然大波。

林楚茵表示，新北市政府承認6月6日的場景是為了「還原當時狀況」，這樣的回應等於默認了話務繁忙的場景是造假演出來的，對於願意出來戳破新北市政府謊言的吹哨者應該給予保護，結果新北消防局完全恬不知恥，還惡人先告狀的要提告。

林楚茵指出，新北市政府既然知道消防員勤務繁忙，竟然還把基層消防員找來配合演戲，掩飾高層的錯誤，如此目無法紀，侯友宜還要躲起來袖手旁觀？提吿具名指出新北市政府消防局「演戲」的網友，只是掩耳盜鈴，拖延真相公開，「真以為自己是土皇帝？新北市政府是法外之地？」

林楚茵痛批，侯友宜縱容消防局違法失職，如今還要提吿吹哨者，新北市民真要忍受一個欺瞞真相、欺負喪兒父母的市長？