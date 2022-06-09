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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團批國民黨「全黨捍衛侯友宜」　要求新北重現消失的81分鐘

▲▼新北市長侯友宜參加分局開工動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者林銘翰／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬9日表示，國民黨整體加入捍衛新北市長侯友宜的行列，讓不幸事件的家屬得不到需要的資訊，既然新北市消防局演很大給恩恩父親看，那就重現這段消失的81分鐘給國人評論。

民進黨立法院黨團9日上午召開「6／6演很大！請新北市長『再重現』81分鐘通聯現場」記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團副書記長王美惠、林楚茵、民進黨立委江永昌等人。

鄭運鵬表示，民進黨團從來沒有苛責或批評新北市消防局、衛生局的基層，但是侯友宜在新北市議會備詢時答應很多，但是就是推拖拉、不肯給資料，「最後竟然演很大，消失的81分鐘竟然演給恩恩父親看」，這是非常不可思議的事情，這些都是侯友宜的政治決策。

鄭運鵬強調，請侯友宜不要再刁難基層員工，「你的政治選擇演很大、用欺騙的方式，讓基層消防、衛生局人員背負很大政治責任」，即使行政責任待調查，但是政治責任侯友宜要負起來，民進黨團要求新北市政府再重現一次消失的81分鐘，讓全國民眾及恩恩父母親都看得到。

江永昌認為，只有真相才能預防悲劇發生、撫慰傷痛，請侯友宜不要再繼續遮掩恩恩離世的真相，新北市政府應該要提供機關橫向的聯繫，不要讓恩恩父母親的心繼續懸宕，更不要讓消防人員繼續被外界苛責，「現在反而變成這樣不對，新北市政府不要再繼續躲藏」。

王美惠批評，侯友宜身為地方的父母官，做人應該要有同理心，「我覺得他講得嚇死人、做的笑死人」，請侯友宜不要再演戲了，有不對的地方就勇敢承認，這樣台灣才會好，絕對不能讓地方的消防、衛生人員揹黑鍋，因為大家都很辛苦，「侯友宜拿出你的良心，不要一直糟蹋恩恩爸爸」。

鄭運鵬表示，侯友宜的行政責任待釐清，但是政治責任演很大，侯友宜身為新北市政府的父母官，滿口為了自己的形象、應充漢子，結果卻是推拖拉演很大，該給的資料不給，最後還演戲給大家看，「如果是這樣，消失的81分鐘，請重現給全國評論」。

林楚茵則呼籲，有很多在新北市政府看不下去、覺得無法忍受的吹哨者，請大家要勇敢站出來，因為現在國民黨、國民黨團、侯友宜正要企圖掩蓋真相，他們正在保護掩蓋者、幫侯友宜繼續演很大，「但是我相信所有台灣社會民眾是保護、鼓勵吹哨者的」。

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