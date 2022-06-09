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屏東特有植物　禁山保安林「疣柄魔芋」回娘家

▲屏東林區管理處與新埤鄉建功社區發展協會，9日於禁山保安林舉辦「疣柄魔芋回娘家」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東林區管理處與新埤鄉建功社區發展協會，9日於禁山保安林舉辦「疣柄魔芋回娘家」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處與新埤鄉建功社區發展協會為保育屏東特有植物「疣柄魔芋」，9日於禁山保安林舉辦「疣柄魔芋回娘家」活動，與新埤鄉鄉長林志成、建功村長孔德成及社區理事長謝秋郎、議員李世淦、新埤國中、藍色東港溪協會及在地居民約50人，共同種下疣柄魔芋苗木，並宣導保安林、保育及生態環境保護觀念的重要性，孔村長也提供30株疣柄魔芋幼苗贈送現場參加民眾，期能結合政府單位與在地民眾力量，共同發揮保安林生態服務價值。

▲屏東林區管理處與新埤鄉建功社區發展協會，9日於禁山保安林舉辦「疣柄魔芋回娘家」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東林區管理處與新埤鄉建功社區發展協會，9日於禁山保安林舉辦「疣柄魔芋回娘家」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

活動由社區介紹疣柄魔芋生長特性與對社區的重要性，且因復育區鄰近新埤國中學區，亦可作為學校戶外教育場地使用，教育學生復育的重要性，並讓保育觀念自幼苗扎根，使學生能友善自然環境，重視身邊的一草一木，也藉由此次活動讓學生能身體力行，為保護物種盡一份心力。

▲屏東林區管理處與新埤鄉建功社區發展協會，9日於禁山保安林舉辦「疣柄魔芋回娘家」活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

新埤鄉鄉長林志成表示，建功具有湧泉、魔芋等自然資源，只可惜以往缺乏整合，希望將來可以結合各單位，把建功營造成全國最大的疣柄魔芋區，也可做為學校教學及生態解說的材料，讓疣柄魔芋成為新埤鄉的特色物種。

屏東林管處處長楊瑞芬說，禁山保安林是一個非常靠近學校及社區的保安林，以往都以編號「2409號水源涵養保安林」稱呼它，110年由社區民眾、學校師生及家長一起命名後，決定以「禁山保安林」來稱呼它，這裡的環境非常優美，湧泉是這裡重要的資源與特色，感謝村長及社區協助認養，並投入疣柄魔芋的復育工作，今天的「疣柄魔芋回娘家」活動是一個美好的開始，後續林管處會持續透過機關合作平台，盤點地區的環境教育、生態保育、湧泉、文史等資源特色，讓這裡的生活、生產、生態、生命，四生都能永續發展。也呼籲後續能有更多社區加入認養保安林的行列。

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