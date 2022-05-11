惡男覬覦熊鷹珍貴羽毛　屏東來義山區用捕獸鋏捕捉圖利

▲保七總隊第八大隊查獲陳男涉嫌捕抓熊鷹 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子涉嫌在屏東縣來義附近山區利用捕獸鋏捕捉熊鷹，並拔取其羽毛及利用其他身體部位製作頭飾等飾品販售圖利，保七總隊第八大隊獲報搜證屬實，向法官聲請搜索票查獲，訊後依後依違反野生動物保育法移送屏東地檢署偵辦。

熊鷹(赫氏角鷹)是國家級瀕臨絕種保育類一級野生動物，據2021年學者相關研究及報導，全台熊鷹數量僅剩不到500對，被視為聖鳥，羽毛是貴族重要頭飾，亦是權力象徵，羽毛市場行情從每根新臺幣1萬元起跳，三角黑斑清晰的鷹羽、特別是第五、六根羽毛，在坊間甚至喊價達新臺幣5至6萬元。

保七總隊第八大隊日前獲報，於來義鄉山區有違法獵捕熊鷹(赫氏角鷹)，情事，警方獲報後立即成立專案小組會同屏東林區管理處前往當地查訪、蒐證，鎖定一陳姓男子涉有重嫌，向屏東地方法院聲請搜索票獲准，日前執行查緝，扣得熊鷹相關產製品及捕獸鋏等相關犯罪工具。

據悉，陳男利用捕獸鋏捕捉熊鷹，並拔取其羽毛及利用其他身體部位製作頭飾等飾品，導致熊鷹死亡。

保七總隊第八大隊與屏東林區管理處共同呼籲，為維護生物多樣性及生態永續，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝，針對危害野生動物保育者，絕對嚴懲嚴辦。提醒民眾，捕獸鋏已經明訂全面禁止使用，林務局近年來不斷宣導，若民眾有發現相關情資，可向林務局或保七總隊各大隊即時反映。

另為了保育熊鷹，屏東林區管理處也與屏東科技大學共同推廣熊鷹仿羽的繪製技術，希望利用仿羽推廣的同時，保留傳統文化並兼顧保育野外熊鷹族群。