南台灣老牌佳樂水風景區熄燈　開園46年不敵疫情...轉型委外經營

▲滿州鄉佳洛水風景區將委外經營 。（圖／取自Ｇoogle，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉公所公共造產佳樂水風景區，以奇岩怪石聞名，曾吸引大批遊客到此旅遊，蟬連多年台灣省公共造產冠軍寶座；受疫情影響，去年虧損400多百萬元，公所不堪損，今年3月底到期後宣布關閉港口吊橋，等同佳洛水關閉，公所計畫採6月委外經營方式拚轉型。

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滿州鄉港口村佳樂水風景區，位在恆春半島東側的海岸上，背山面海，濱臨太平洋，地質屬砂岩侵蝕海岸，因地殼變動、強風和海浪的長外衝擊，區內地形鬼斧神工礁岩地形、海天一色，有各種不同的奇岩怪石，如海岸線的蜂巢岩、壺穴、棋盤石、海蝕平石及兔石、海蛙石、蜂窩岩等奇特造型，贏得「海神樂園」稱號。由前總統蔣經國命名，開園46年來，曾吸引大批遊客到訪，曾是四、五年級生的共同記憶。

1976年由滿州鄉公所以公共造產方式經營，1989年曾創下年入園80萬人次紀錄；後來開始下滑，政府開放陸客來台觀光後，一度回升至20萬右古，之後加上疫情，造成虧損。

滿州鄉長余增春說，受疫情影響、公共設施不足，佳樂水去年虧損400多萬元，今年以來持續虧損，公所難以再支撐，於3月底關閉，決定委外招租經營，藉由民間民間企業力量拚轉型，目前進行相關作業，預估6月上網公告委外經營。