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北大武山今年已8起救援事件...2死4傷　屏東林管處籲山友「懂山」

▲攀登北大武山 。（圖／屏東林管處提供，下同）

▲攀登北大武山 。（圖／屏東林管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

北大武山是山友最喜愛挑戰攀登的大山，但2022年以來迄今，就發生8件山域救援事件，造成2死4傷，屏東林管處表示，北大武山步道沿線幾乎旁邊全為斷崖，一經滑倒將導致嚴重的重大傷害，籲請山友不可不慎。

▲攀登北大武山 。（圖／屏東林管處提供，下同）

▲攀登北大武山 。（圖／屏東林管處提供，下同）

屏東縣泰武鄉北大武山，海拔約3092公尺，是中央山脈南端最後一座海拔3千公尺高山，也是排灣族與魯凱族的聖山。隨著山林開放，尺少山友往山上跑，造成山域事故頻傳，讓救援人員疲於奔命。今年以來迄今，在林務局屏東林區管理處所轄範圍發生的山域救援案件計有10件，其中8件發生在北大武山山域，多因濕滑而滑落邊坡、墜崖造成2死4傷。

▲攀登北大武山 。（圖／屏東林管處提供，下同）

▲攀登北大武山 。（圖／屏東林管處提供，下同）

屏東林管處表禦，無痕山林守則第一條，事前充分的規劃與準備，就是山友，要懂山，也要懂自己，出發前除準備好自我的裝備與體能外，也要至中央氣象局網站了解行程期間的氣候狀況，量力而為，不要勉強，山永遠都在，倘這次無法登頂，還可再安排下一次的行程，因為總有一天，會因自己的充足準備，搭配合宜的氣候條件，加上抱持著謙卑入山態度等因素，確保平安。

檜谷山屋至北大武山三角點間，為屏東縣政府公告之登山活動管理自治條例規範的一般管制山域，須向警察機關辦理入山申請、投保登山綜合保險外，領隊或成員中亦須具備基本救命術等受訓證明，否則屏東縣政府消防局將會裁罰每人6000元（無辦理入山申請）至10000元不等罰金。

屏東林區管理處呼籲，登山行為除了要先準備好體能及裝備外，也要有一定的基本技巧與常識，例如靠著山壁側行走，看到山壁有拉繩表示該處有一定危險或難度，遇到危險地形務必重心放低、採三點不動一點動手腳併用緩慢移動，避免踏踩石頭或樹根以免滑倒等，對山林有著正確的態度，將可減少山域事故發生的機率。

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