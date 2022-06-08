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基隆國門展區文化中心光雕　《海境》光影聚合搶先開箱

▲基隆國門展區文化中心光雕 《海境》光影聚合搶先開箱。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆《海境》光影聚合搶先開箱。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2022城市博覽會」將在10日登場，觀光及城市行銷處長曾姿雯今（8日）晚上，搶先開箱位於國門展區內，文化中心光雕及海洋廣場《海境》作品，是由何理互動團隊創作，探討人與海的距離，透過光為媒介，觀者可以穿梭在片片以光構築的浪潮中，感受風的吹拂與海的環繞。展覽期間每日19時起，每15分鐘展演1次，站在港口面向海洋，起點基隆環景綻放新光彩、新活力。

曾姿雯指出，運用城市地形策劃城市博覽會，聚合優秀藝術家呈現「2022基隆山海城光影藝術」，無論從國門廣場就近欣賞大型公共裝置藝術《山海鳴光》，或是走進太平山城親近《基隆地標》，穿梭海洋廣場以光構築浪潮的《海境》，抬頭望向文化中心新立面展演光雕藝術，360度感受城市綻放新光彩。

▲基隆國門展區文化中心光雕 《海境》光影聚合搶先開箱。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆海洋廣場《海境》作品。

曾姿雯指出，城市博覽會展現城市即是展場的大尺度，四大展區高達55個展覽、藝術裝置及上百場精彩展演，從早到晚的不同觀展形式整合，10條限定城博遊程，呈現基隆24小時不斷電，玩不盡的多元面向。此外串連北北基共101家合作旅宿業者，合作餐廳及店家87家，城博期間提供不同的優惠，更有城博限定商品伴手禮和水上遊程，各展區分別推出特色市集，吃、喝、玩、樂，有感體驗!

今日搶先看光雕作品，包括位於海洋廣場的《海境》，是由何理互動團隊創作，探討人與海的距離，透過光為媒介，觀者可以穿梭在片片以光構築的浪潮中，感受風的吹拂與海的環繞，有感貼近海洋。展覽期間每日19時起，每15分鐘展演1次。

▲基隆國門展區文化中心光雕 《海境》光影聚合搶先開箱。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆文化中心立面光雕投影。

曾姿雯說，文化中心立面光雕投影，則由當若科技藝術設計與知名插畫家Croter繪製，共有《起點城市》、《山海洄游》兩件立面光雕，以每15分鐘輪播方式呈現，透過建築投影，勾勒出基隆歷史文化軌跡及生活樣貌。每日19時起至21時30分展演。

2022城市博覽會，以「城市展場、夜間光雕、海上觀展」三大活動軸線開展，串聯國門、正濱、海科、沙灣四大展區，精心規劃10條城博遊程，將打造前所未有的旅遊體驗。其中，結合海運-海上看展及高鐵假期，免費的6條城博接駁專車與市區公車免費搭乘，讓民眾可運用不同交通工具前來體驗基隆魅力。各項資訊與精彩展演時間，查詢「2022城市博覽會」官網。

▲基隆國門展區文化中心光雕 《海境》光影聚合搶先開箱。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：

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