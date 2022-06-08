至今未染疫　教長曝關鍵「吃太太準備便當＋戴好口罩」

▲對於至今未染疫，教育部長潘文忠認為是遵守防疫規定跟回家吃飯。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠疫情持續延燒，不少政治人物或官員也染疫，教育部也陸續傳出有人確診，包括國教署長彭富源在5月底確診，今（8日）媒體詢問教育部長潘文忠如何做好防疫措施，潘文忠表示，指揮中心提醒的事都很重視，包括戴好口罩、隨身準備小瓶酒精消毒，其中一點嚴格遵循，就是疫情期間會吃太太準備便當或回家用餐，但幾乎不到外面吃飯，因為在人多場合且脫下口罩，染疫風險相對較大。

本土疫情延燒全台，今天又有超過8萬例確診，而國內不少政治人物或官員也紛紛傳出確診，從台北市長柯文哲、副市長黃珊珊，還有蔣萬安、林昶佐、林靜儀等超過10名立委確診，而國教署長彭富源也在5月底確診，加上教育部也陸續傳出有人確診，在今天下午部務會報之前，媒體詢問潘文忠，是如何做好防疫措施。

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潘文忠表示，因為可能隨時不小心就接觸到病毒，所以對於指揮中心提醒幾件事都很重視，包括隨時把口罩戴好，隨身準備小瓶酒精，有些接觸後就消毒，並盡量保持社交距離，其中有一點則是嚴格遵循，在疫情期間幾乎不到外面吃飯，會吃太太準備便當，或者回家用餐，因為在人多場合且脫下口罩，總是會增加比較大的染疫風險。

不過，潘文忠指出，病毒與疫情防不勝防，若是確診了，就是遵循相關治療與服藥規定，以目前病毒造成影響，雖然有點不舒服，不會造成太大傷害，自己周邊有同事確診，彼此會保持距離，該開會、該對話都保持正常，不要過度看待周邊有誰確診，也不要在一起討論就有心理負擔，畢竟未來要走入正常生活。