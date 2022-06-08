基隆+1115！專責病床空床率32.2%　林右昌：繼續維護醫療量能

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心8日公布國內本土病例新增8萬0195例，基隆新增1115例，較昨日減少41人；其中外縣市通報220例，占19.73％。林右昌表示，本市空床率達32.2%，已恢復到三成以上，繼續努力維護醫療量能。

林右昌指出，今天中央公布基隆確診人數是1115例，其中女性603人、男性則是512人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有189人占16.95%，35-44歲次之，有188人占16.86%；至於75歲以上的長者有56人、65-74歲有87人、6歲以下有67人。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治160人、空床76床，空床率32.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症68名、中症24名、輕症25名；部立基隆醫院：重症5名、中症20名、輕症8名；三總基隆分院：中症5名、輕症1名；礦工醫院：輕症4名。

林右昌說，本市居家隔離人數共計1459人，全市社區篩檢站5月26日起改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報3568人，3366人症狀給藥；6月8日上午通報確診90人，其中84人症狀給藥。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬6176人，利用快速通道的有2萬7245人，有4萬6176人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬4977人，其中條件不符合則有1萬1199人。

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