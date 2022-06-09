5歲妹沒寫作業　手腳遭綁丟屋頂「太陽烤人肉」！影片瘋傳被罵爆

▲ 女童因沒寫作業被綁在屋頂上。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里發生一起離譜事件，一名母親為了懲罰沒有完成作業的女兒，竟將她以繩索綑綁後獨留屋頂上。這名年僅5歲的女童在烈日之下躺在地上，不斷扭動身體掙扎，痛苦模樣全被鄰居拍下，影片在網路上掀起撻伐。

#दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक घर की छत पर छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें होमवर्क न करने पर एक मां ने आपनी बच्ची को हाथ पैर बांध कर धूप में लिटा रखा है, हालंकी अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग (@DCWDelhi) ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। pic.twitter.com/6Z8J84eFbF — IANS Hindi (@IANSKhabar) June 8, 2022

《每日星報》報導，這起事件發生於德里的卡喬奧里卡斯（Khajuri Khas），鄰居拍下的畫面中可見，一個小小身影躺在一棟房屋屋頂上，雙手被反綁在身後，雙腳腳踝也被綁住，努力扭動身體想要掙脫，卻是徒勞無功，在烈日之下看起來十分無助。

這段影片在社群媒體上瘋傳，震驚的網友留言表示，「這個畫面令人心碎，必須公布肇事者以殺雞儆猴。這個可憐的孩子在炎熱天氣下掙扎，看起來太令人痛苦了」，也有網友標註當地警方及婦女委員會，要求當局介入。

警方著手調查後表示，女童母親已經承認，2日曾如此懲罰女兒。女童父親則宣稱，他當時正在修理自行車，對此並不知情，直到親人打電話通知才知道，「我接到父親的電話，說我妻子對女兒進行如此嚴厲的懲罰，要我回家。當我到家時，我父親說他回家時看見她被綁在露台上，就幫她解開了」，事發當天他就罵了妻子一頓，隔天村民將影片傳給他，令他忍不住又罵了一頓。

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