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印度調查陸企「不當財務行為」　匿名老總：查不出問題就要錢

▲小米在印度的門市。（圖／CFP）

▲小米在印度的門市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

印度政府自2020年起陸續封禁300多個與大陸相關的App應用程式，今（2022）年初對陸企或含陸籍董事的當地企業展開新一輪的全方位「調查」。一名匿名的陸企老總表示，與以往不同，「這次印度『惡意審查』涉及部門多、力度大。印度稅局、海關、公司註冊處等多個部門分別對駐印中企展開不同名義的調查。」

▲大陸品牌手機在印度市佔率已突破76％。（圖／CFP）

▲大陸品牌手機在印度市佔率已突破76％。（圖／CFP）

《環球時報》報導，該老總表示，這裡面既有針對涉及「國家安全」的中國手機公司、電信公司和網路公司等的定向調查，也有針對上百家中企無差別的「惡意審查」，嚴重性甚至超過2020年印度針對中國投資的限制和對中國數百款App的禁令。

北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰分析，印度目前是全球僅次於中國的第二大智慧手機市場，超80%的印度人可以使用智慧手機上網，「當地業界普遍認為，這主要歸功於小米、vivo等品牌持續為智慧手機生態系統帶來數量眾多的新用戶；中國手機企業成為印度此輪打壓的重災區。」

數據顯示，從2018年起，大陸手機品牌在印度市佔率由60%上升至2021年的76%。錢峰認為，「中國手機的成功，遭到印度一些財團甚至第三國資本嫉恨，如今借中印關係不睦之時，對中企進行排擠、打壓。」

上述匿名老總透露，他的公司年初遭受印度公司註冊處調查，由於公司合規，查不出東西，印度方面就直接索要80萬盧比（約合30.22萬元新台幣），最後經協商只付了一半。另一家在印度做安檢的陸企老總則表示，三四月間印度各部門已來公司調查了3次，「查不出問題，但每次都要給錢。」

部分在印陸企負責人均表示，印度這麼嚴厲打壓，讓他們措手不及，疫情期間，該走的企業都已離開印度，「他們普遍預計，接下來的2-3個月內，困擾他們的合規等問題基本無望解決，還將面臨印度『惡意審查』。」
 

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