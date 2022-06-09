今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

▲每年5、6月是梅雨季。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

梅雨要掰掰了！天氣風險公司總經理彭啟明今天（9日）表示，今年第三波影響台灣的梅雨鋒面將告一段落，將進入夏季型態。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇也說，梅雨季已經來到尾聲，等到高壓勢力進一步穩固之後，再來就是颱風季的開始，不過，目前還沒有很明顯的颱風發展訊號，暫時還不必擔心。

彭啟明在臉書說，今天的環境和過去幾天略有不同，雖然台灣上空水氣仍多，各地也都還有雨勢，但鋒面的位置逐漸北移，整體結構也較為鬆散一點，預期整體降雨強度會減弱，降雨空檔會增多一些，但仍要提防前幾天的較強的中小尺度對流胞，伴隨閃電雷擊，仍可能有發展機會，不過相對於過去幾天會零星許多。

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彭啟明指出，周五、周六日鋒面會再逐步北移，變化會更大一點，降雨會再趨緩，中部以北的氣溫會更回溫一些；過去幾天南北風交會，北風加上有雨勢，中部以北顯著較涼，溫度都在20-25度間，是很舒適的溫度。

▲▼今仍受到鋒面影響，但降雨趨緩許多。（圖／氣象局）

彭啟明表示，而中南部越往南則還是顯著的偏西南風，溫度則在24-32度間，顯著偏濕暖，甚至潮濕悶熱感覺很明顯；隨著鋒面北移，南部會再回溫1、2度，北部則是將逐步有顯著改變，將轉為偏熱的環境。

彭啟明說，未來幾天到下周，梅雨鋒面將重整在浙江到長江流域附近盤據，台灣就完全落在鋒面前緣，將是顯著的西南風環境，加上太平洋高壓有西伸趨勢，這很類似端午節那幾天很炎熱強朗、但有午後雷陣雨型的夏季天氣，其中南部沿海要留意可能有早晚時，西南風和海陸風環流發展的對流陣雨，山區也偶有熱對流發展；東半邊的台東及花蓮要留意可能有氣流過山等沉降氣流發生，有時會較熱一些。

彭啟明分析，大致上這波在未來幾天對台灣影響將進入尾聲，今年第三波影響台灣的梅雨鋒面將告一段落，將進入夏季型態；今年這三波梅雨鋒面的特性都不大一樣，但累積降雨量及降雨時數都屬於同期偏多，滿滿的從5月中下到6月中，也有些局部區域的短延時強降雨，雖有零星災情，還沒有非常極端全面的暴雨災情。

吳聖宇在臉書指出，展望下周，鋒面大概都在台灣北方活動，雖然還是有南北擺動的情況，有時會較為接近，但再度來到台灣上空的機會已經不高，太平洋高壓勢力增強，逐漸掌控台灣附近，整體天氣將偏向夏季型態為主，溫度也會很夏天；梅雨季已來到尾聲，等到高壓勢力進一步穩固之後，再來就是颱風季的開始，但目前還沒有很明顯的颱風發展訊號，暫時還不必擔心。