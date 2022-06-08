快訊／「全台最爛路」投89線有救了　編2.3億全線鋪瀝青混凝土

▲投89線30K處又傳因雨崩坍。（圖／翻攝「南投縣仁愛鄉 投89(力行產業道)自救會」臉書社團）

記者高堂堯／南投報導

梅雨不斷，嚴重影響山區地質穩定和交通品質：「全台最爛路」投89線力行產業道路30K處今天再傳崩塌，台中和平區福壽山農場日前已在臉書PO文疾呼，從中部前往當地不要誤信導航取道路況極差的力行產業道路，南投縣政府指出，今年已編列2.3億經費，將進行0K至53.227K的全線瀝青混凝土路面改善，預計年底完工。

據中央氣象局中午發布的大雨特報，因鋒面影響，台灣西半部及東部地區有局部大雨發生的機率，山區應慎防坍方及落石；力行產業道路翠巒部落16.8公里處本周日即傳坍方，網友稍早在「南投縣仁愛鄉 投89(力行產業道)自救會」臉書社團PO出照片，指30K處今天也發生崩塌，呼籲用路人注意安全或改道行駛。

▲▼投89線路況惡劣，福壽山農場提醒遊客勿取道前往。（圖／翻攝「南投縣仁愛鄉 投89(力行產業道)自救會」臉書社團、「福壽山農場」臉書粉團）

福壽山農場官方粉絲團日前PO出圖卡提醒，因力行產業道路路況惡劣，若遊客從中部前往，使用導航設定目的地時應將合歡山武嶺增設為中間點，切勿開上力行產業道路，尤其使用Google地圖導航時，進入投89線時會收不到訊號，恐導致迷航的雙重風險。

▲南投縣政府積極改善投89線交通品質。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府指出，投89線前身為力行產業道路，計畫道路北起南投縣仁愛鄉與台中市和平區交界處，往南銜接至台14線甲線，全長約53.23公里，為國內最長、海拔最高之鄉道，並為發祥、力行、翠華三村及華崗、翠巒、紅香、力行、慈峰、瑞岩6大部落主要對外聯絡要道，亦為霧社地區-梨山地區間除台14（甲）線及台8線外唯一道路及合歡山雪季重要替代道路。

縣府於民國93年至110年期間共完成15件以上之災害復建工程，共修復65處以上之道路崩塌位置，復建金額約10.2億元；即使如此，每逢天雨、視線和路況轉差時仍偶發重大死亡車禍：近至108年3月間翠巒部落一輛正要返村的吉普車在聯外便道上翻落斜坡、釀一乘客死一駕駛重傷慘劇，遠至96年5月一輛貨車翻落50米山谷，車上3人皆摔出車外，釀1當場死亡、2傷送醫的不幸。

縣府表示，該路線因先天地質環境差，曾號稱全台灣最爛公路，全線共有8處主要崩坍區及1處蝕溝沖蝕崩坍區，去年除投入經費進行監測，里程46K+300處已採明隧道方式進行長期復建並於於110年12月竣工，49K處則採以設置鋼便橋及貨櫃工法維持道路通行，現況效果良好；今年編列2.3億經費辦理「仁愛鄉投89線0K~53.227K沿線路面改善工程」，將進行全線瀝青混凝土路面改善，預計年底完工，讓農產品運輸更加方便、居民出入更加安全。