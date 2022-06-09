身分證不登載配偶、父母資訊？　國民黨團反對：父母養育這麼久

記者呂晏慈／台北報導

台北高等行政法院昨（8日）裁定，內政部對身分證的換發規定，對個人資訊隱私權過度妨害，且違反比例原則，判准可換發不含配偶、父母姓名資料的身分證。不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（9日）受訪說，父母養育這麼久，竟然不願把其姓名登載在身分證上，因此他大方向認同還是要有配偶和父母資訊。

▲國民黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

律師陳宏奇去年至台北市文山區戶政事務所，申請換發沒有父母及配偶姓名等項目的身分證被拒，他不服提告。台北高等行政法院認為，身分證登載父母、配偶姓名及役別，不符《戶籍法》授權意旨，妨害人民隱私權，違反比例原則，判戶政事務所應核發不含這些資訊的身分證。

不過，內政部持反對意見表示，無法接受判決，身分證為政府核發重要身分證明，具有高度公信力，若民眾自行選擇欄位，不同版本恐造成資料判讀混淆，嚴重影響公信力，效用無法及於全國，將協助戶政事務所上訴。

對此，曾銘宗今天上午在黨團記者會後受訪說，大方向還是贊成身分證要有配偶和父母資訊，尤其父母養育兒女這麼久，竟然不願把父母姓名登錄在上面，因此他不贊同台北高等行政法院見解；除非是極為特殊的情況，經過戶政機關核准，才可以不登載父母、配偶姓名。

另對於數位身分證議題，曾銘宗說明，目前該案在立法院審議過程中，還沒有共識，主要是各界提出個資疑慮的問題，所以還沒有達成共識。