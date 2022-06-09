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快訊／1922消失了143分鐘？　國民黨團砲轟陳時中：防疫當選戰打

▲▼國民黨團「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19不治，恩恩爸昨（8日）質疑「不能接受」1922花了143分鐘，才把他的救命需求轉吿疾管署北區管制中心。對此，國民黨團總召曾銘宗今（9日）痛批，政府動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，「心中永遠只有選舉」，譴責這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法。

國民黨立法院黨團今天上午舉行「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。曾銘宗質疑，1922從接獲恩恩媽電話起，第一通電話花了143分鐘才聯繫，蔡政府這段時間做了什麼事？應該公布橫向聯繫資料，反觀新北市政府在接獲通報後81分鐘內，努力安排送院，衛福部長陳時中4月16日也證實「沒有延誤就醫」。

曾銘宗說，全國民眾出來評評理，到底是新北市做得好，還是1922做得好？他也要問，在全國疫情最嚴重的時候，政府不把防疫做好，竟然動員府院黨、網軍側翼全力打新北市政府，把防疫當成選戰在打，「心中永遠只有選舉，你們對得起2300萬民眾嗎？」國民黨團對於這種沒有人性、冷血、違反行政倫理的作法表達抗議，並給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，請黨政網軍不要繼續追殺新北市，在這種追打下，不排除追究1922相關人員的責任，這不僅有行政責任，可能還會有刑事責任。

黨團副書記長鄭正鈐直言，陳時中拼命甩鍋，把責任推給地方政府，但大部分的老百姓配合政府宣傳打1922，現在出事了，陳時中才開始撇清責任，「這證明了防疫完全落後，完全沒有超前部署」；黨團書記長萬美玲說，新冠肺炎急診第一時間就是要打1922，由1922跨區轉介專責病房，民眾也因為政府宣傳，把1922當作緊急求救電話，呼籲陳時中好好檢討。

黨團副書記長吳怡玎說，陳時中坐在他的指揮室裡，一邊想著選舉，一邊訂出指引，通常在台灣叫救護車根本不會這麼久，為什麼出了這件事？就是因為緊急就醫指引出錯了，當時就醫交通方式並未放寬「自行前往」，恩恩父母就是因此不敢自行前往，繼續等救護車。她也質疑，台灣早就看到香港、歐美等地的示範，卻沒有提前發布兒童腦炎相關指引，反而是等到有小朋友在鬼門關前走了一趟，才告訴家長要小心。

▲▼國民黨團「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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