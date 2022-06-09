朱立倫向美眾議員提整合台韓半導體　「國民黨重返華府定讓台灣更好」

▲朱立倫拜會美國眾議員Steve Chabot。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫正進行為期10天的訪美行，並已拜會美國行政部門、國會議員及智庫等。朱立倫今（9日）在臉書表示，拚外交、拚經貿、拚安全，不分黨派為台灣發聲。

朱立倫說，談灣在世界從來不孤單，像是在美國，就有一群堅定挺臺的美國國會「台灣連線」（Taiwan Caucus）議員，「他們有許多人是我個人和國民黨的長年好友」，所以當然要去見見老朋友，也結交新朋友，聽聽他們對台灣情勢的看法，也傳遞國民黨堅定捍衛民主自由的理念與政策看法。

朱立倫指出，昨天他拜訪了五位議員，第一位是「台灣連線」的共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH），對方非常歡迎我們的造訪，並強調自己挺台從來不分黨派。朱立倫說，在感動之餘，我們也和夏波提到此次設立駐美代表處，就是希望台灣也能不分黨派，一起在美國為台灣的需要和倡議發聲。

對於拜訪貝肯（Don Bacon, R-NE）和麥可蓮（Lisa McClain, R-MI），朱立倫表示，他們都非常關注我國國防戰略和軍隊制度改革，因此他強調，台灣需要立即入手的武器和改革服役制度，更直白地向兩位議員表達，國民黨高度認同台灣需要加強自我防衛戰力，因此希望未來可以和美國以及盟邦們擴大訓練交流機制。

朱立倫說，來自亞利桑那州的蓋耶哥（Ruben Gallego, D-AZ）則關注台灣的半導體晶片供應，也擔心美國未來可能碰到像俄羅斯打仗時缺晶片的危機，所以他已經和美方提出應該整合台韓兩國集各個盟邦的半導體產業，形塑亞洲半導體聯合標準的倡議，這樣就能讓半導體的供應鏈更完整安全，這也是美方已經在進行的類似行動，「我們樂觀其成」。

朱立倫也透露，美國史上第一位韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Steel, R-CA）非常熱情，提到她非常愛台灣，也有一些親戚住在台灣，「在驚喜之餘，我們也向朴議員表達熱烈的期盼，希望未來國民黨與朴議員能在更多議題上開展合作」。

朱立倫說，五位議員的熱情款待讓他非常振奮，他由衷相信國民黨重返華府一定能讓台灣更好，讓台灣民眾的聲音，更完整被美國、被世界聽見，期待未來有更多機會拜訪「台灣連線」的好朋友，也幫台灣連線更多新朋友。

▲朱立倫拜會美國眾議員Don Bacon。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫拜會美國眾議員Lisa McClainl。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫拜會美國眾議員Michelle Steel。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▼朱立倫與美國眾議員Ruben Gallego自拍。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）