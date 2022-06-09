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星國確診亡者家屬可守靈三天　國民黨轟：連「抄襲部署」都不會

▲▼ 火化之亂延續 國民黨呼籲陳時中停止卸責發言、速提指引 。（圖／記者崔至雲攝）

▲火化之亂延續，國民黨呼籲陳時中停止卸責發言、速提指引。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

染疫亡者火化之亂持續，國民黨今（9）日召開記者會，譴責疫情中央流行疫情指揮中心怠忽職守，放任爭議延燒一週仍毫無作為，導致地方政府、殯葬業者及亡者家屬依然無所適從。立委林奕華更提到，許多國家都有相關的火化指引，蔡政府連「抄襲部署」都不會，顯示指揮中心怠惰卸責的態度展露無疑。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏指出，確診者死亡後24小時內火化爭議不斷，指揮中心指揮官陳時中說法一再轉彎，先說「從沒規定要在24小時內火化」；又在記者會上拿出公文強調，只有要求「盡速」火化，不是「24小時」內火化； 7日陳時中卻改口坦承，24小時內火化是對的，只是公文沒有明寫。

王育敏批，連續大轉彎的說法，造成全台亂成一團；地方政府有的準備以暫時冰櫃暫存，有的縣市則是延續當前作法，往生者因所在縣市不同，大體的處理方式竟然可能有所不同，陳時中實在難辭其咎。國民黨強烈要求指揮中心負起責任，盡快提出完整指引。

▲▼ 火化之亂延續 國民黨呼籲陳時中停止卸責發言、速提指引 。（圖／記者崔至雲攝）

林奕華提到，火化之亂已經吵了一個禮拜，指揮中心說法可以變來變去，「你到底有沒有把這些過世的人當人看」，陳時中還多次甩鍋，內政部次長陳宗彥在去年的公文就有提到確診死亡後遺體需在24小時內火化，陳時中賴都賴不掉，不知道指揮中心是不是睡著了？星國對於確診亡者家屬，可守靈3天，現在連「抄襲部署」也都不會嗎？現在已經有很多國家有針對此議題有相關文件，蔡政府為什麼不會學習其他國家的指引呢？道歉有這麼難嗎？新的指引到底是什麼？

桃園市議員參選人凌濤說明，WHO有針對確診者喪葬處理方向，強調「死者的尊嚴、文化和宗教傳統以及家屬都應始終受到尊重和保護」，只要做好適當防護，不親吻或觸碰，可允許家屬瞻仰遺容，呼籲疫情指揮中心停止懈怠與卸責，應秉持國人傳統、家屬期盼並顧及亡者尊嚴，盡速拿出全國一致的指引供各界依循，讓火化之亂落幕。

文傳會副主委黃子哲也說，火化之亂亂不停，政策一直髮夾彎，到底為什麼不訂定明確的指引？對於不幸逝去的生命，陳時中竟然用淺規則來面對，根本荒唐至極！面對外界的壓力跟質疑，陳時中才來左拐右彎，說穿了就是沒擔當。他呼籲，人民要的不是淺規則，要的是明白規範，要指揮中心深深的關懷及道歉。

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