座落白宮、國會山莊中間　國民黨駐美代表處正式啟用



▲國民黨駐美代表處開箱。（圖／國民黨YT）

記者徐政璿／台北報導

國民黨駐美代表處今（8）日正式啟用，正在訪美的國民黨主席朱立倫表示，未來將代表台灣與中華民國發出真正聲音，也會與美方隨時溝通交流。

駐美代表處將坐落於華盛頓DC賓州大道601號9樓，位於美國白宮與國會山莊之間。朱立倫指出，「捍衛中華民國，保衛民主自由」，這是國民黨不會改變的立場，同時也希望能透過溝通和交流，維持兩岸的和平穩定。

談及訪美行程，朱立倫也表示，無論是在史丹佛大學的胡佛中心座談，還是與來自哈佛大學的教授視訊，或是美國主要的智庫，無論對方立場親綠或親藍，通通都有接觸。

朱立倫透露，連日的行程也拜會了美國政界和國會重要人士，席間雙方交換許多包括安全、兩岸、經貿、科技、民權等相關意見，大家也相當歡迎國民黨這次重返華府；而在布魯金斯研究中心所發表的演講，也清楚闡述了國民黨的立場，讓大家知道國民黨自創黨以來的立場，就是與美國和自由民主站在一起。

此外，朱立倫表示，特別感謝這次僑界朋友們的熱情和支持，在疫情如此嚴峻的情況下，每場僑宴都幾乎「爆滿」，聚會的人數都達到限制幅度的最高上限，而大家對於國民黨駐美代表處啟用，都說一定要讓這裡成為代表台灣、代表中華民國真正的聲音。

▼國民黨駐美代表處開箱。（圖／翻攝影片）