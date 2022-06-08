6月逐步邊境解封　「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

▲台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲（左）、手工具公會理事長黃信德（中）期許合作、創造工業五金產業國際平台。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中是台灣五金工具、手工具重鎮，更是全球重要供應鏈，但由於疫情管制，國際買家進不了國門採購，中央流行疫情指揮中心正在研擬逐步邊境解封，開放國際商務客來台，台灣手工具公會搶得先機，嗅到商機，10月將在台中主辦首屆「台灣國際五金工具博覽會」，並且獲得經濟部、國發基金和外貿協會全力支持，合力打造「商機無國界，接單零時差｣的專業展會平台。

台灣手工具公會理事長黃信德表示，近期拜會各產業公會，許多指標大廠認為台灣供應鏈在這2年全球疫情衝擊下，反而逆勢揚升，成為穩定市場的重要力量，一旦政府解封，國際買家將有機會來台觀展訪廠，產業界將可趁勢追擊，擴大國際客戶基礎，搶占後疫情商機。

黃信德說，解封後的首場國際金屬產業展「台灣國際五金工具博覽會｣，已獲得國貿局和國發基金支持，更串聯台灣螺絲公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣塑膠製品公會共同協辦，以及台灣經濟研究院、全國中小企業總會、台北市進出口公會、台灣區航太公會、台灣區車輛工業同業公會、彰化縣工業會、台北市五金商業公會等20多個單位協助，向國際業者呈現台灣完整、可靠的供應鏈實力。

手工具公會第一次主辦國際展會即獲得政府支持，外貿協會同時針對重點市場規劃籌組「專業買主採購團｣，建立「全球布局引流，在地一站引導｣的採購服務。擴大「數位虛擬展廳｣，設立線上展示平台，輔以「一對一的線上國際採購媒合會｣，打造「商機無國界，接單零時差｣的專業展會平台。

「台灣國際五金工具博覽會TiTE Expo｣10月12日至14日將在台中國際展覽館登場，展會分為六大專區，包含工具及相關配件、汽車維修用品及車用配件、緊固件及扣件、園藝、戶外、農業、居家修護、金屬加工設備、機械零組件、廠房及工業安全及建築五金、鎖具。

目前報名業者已超過200家，展出面積逾4500平方米，是近年來台灣最大規模的金屬產業盛會，歡迎國內業者加入，搶攻國際商機。