公衛學者：每日確診數「降至3萬」可解封　估6月底疫情下降

▲陳秀熙根據紐西蘭模式推估，本土確診降至3萬時就可開始解封。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

新冠疫情至今已逾2年，國際間陸續解封，迎向與病毒共存模式。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今指出，台灣目前已從高峰期逐漸往下降，民眾適應性也增強，預測6月中下旬時，中重症及死亡比例就會明顯下降；當確診數降至3萬時，便可開始轉為流感化監測、並為解封做準備。

陳秀熙今於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中，根據紐西蘭模式推估台灣疫情趨勢，指出紐西蘭過了高峰期後便一路往下降，在4/20附近就開始呈現地方流行、平穩式的成長，每日確診數約為7000名，並轉為地方流感監測。

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而台灣整體疫情則會在6月底下降，陳秀熙建議，屆時可轉向地方流感監測，採與過去腸病毒相同的重症通報及監測方式，做滾動式修正。

陳秀熙表示，當國內確診數個案下降至每日3萬後，就可學習紐西蘭、新加坡、南韓等模式，走向地方流感監測，作解封準備。包括餐廳、學校教育、各行各業等，尤其是醫療量能方面，回歸正常，「才能維持新常態生活。」

不過陳秀熙提醒，在執行流感化監測前，應做好提前佈署，讓民眾及醫療供給者，都能慢慢適應從高流行走到地方感染的趨勢，決策者也要適當使用通報系統來做地方流感監測。他也強調，國家有傳統流感化監測系統，因此「做地方流感監測，指的並不是放棄所有東西。」